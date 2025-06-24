Глава МИД Ирана передал в Москве президенту Путину письмо Хаменеи

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп и израильское руководство косвенно обсудили возможность убийства аятоллы Хаменеи и смену режима в Иране. По мнению Кремля, этот вопрос может ввернуть регион Ближнего Востока в глубокий кризис.

Хотя Путин осудил нападения Израиля на Иран, он пока не дал официальной реакции на недавние атаки США на иранские ядерные объекты. Он призвал к спокойствию только на прошлой неделе, объявив, что Россия готова выступить посредником в ядерном вопросе.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи был автором письма аятоллы Хаменеи Путину, направленного на то, чтобы заручиться большей поддержкой России против действий США и Израиля. Пока не было опубликовано никаких подробностей о содержании письма и о том, на какую поддержку рассчитывает Иран.

Российское информагентство ТАСС сообщило, что Москва и Тегеран "координируют свои позиции" по продолжающемуся кризису на Ближнем Востоке.

"Господин министр, я очень рад вас видеть. Вы прибыли в Россию в критический момент и на фоне обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны", — сказал Путин, обращаясь к Арагчи в начале встречи. Он подчеркнул, что позиция России по конфликту между Ираном и Израилем достаточно ясна и прозрачна:

"Эта позиция была чётко выражена Министерством иностранных дел от имени России. Вы знаете, какие позиции мы занимаем как в Совете Безопасности, так и в Организации Объединенных Наций", — сказал Путин.

В своём вчерашнем заявлении МИД России осудил атаки США на иранские ядерные объекты, назвав это "вопиющим нарушением Устава ООН".

В заявлении также содержался призыв немедленно прекратить агрессивные действия и вернуть кризис в политико-дипломатическое русло.

"Эти нападения являются ничем не спровоцированной агрессией против Ирана и не имеют под собой никаких оснований или оправданий", — заявил Путин во время встречи с Арагчи.

"Мы пытаемся от нашего имени помочь иранскому народу", — добавил он, отметив "долгосрочные, хорошие и надёжные отношения между Москвой и Тегераном".

В ходе визита Аббас Арагчи также выразил благодарность России за поддержку и осуждение действий США и Израиля, отметив:

"Россия сегодня стоит на правильной стороне истории и международного права", - сказал иранский министр, назвав нападения Израиля и США "незаконными и противоречащими международным принципам и нормам".

"Мы защищаем наш суверенитет и нашу страну, и эта защита совершенно законна (...) Россия всегда была нашим партнером в мирной ядерной программе и играла важную роль в строительстве электростанции в Бушере", - добавил Арагчи.

Российский президент неоднократно предлагал Тегерану и Вашингтону стать посредником в переговорах, утверждая, что у него есть идеи по урегулированию кризиса при сохранении доступа Ирана к мирной ядерной энергии.

Тем не менее Путин, чьи вооруженные силы уже четыре года ведут войну на истощение в Украине, до сих пор не проявляет желания напрямую противостоять США из-за Ирана, особенно сейчас, когда Трамп пытается наладить отношения с Москвой.