Иран обстрелял военную базу США в Катаре. Удар нейтрализован

Иран выпустил шесть ракет по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Удар был нейтрализован, жертв нет.

Иранское руководство сообщило, что число запущенных ракет соответствует числу бомб, которые США сбросили на его ядерные объекты в воскресенье. В заявлении Тегерана отмечается, что база находится вдали от городских объектов и жилых районов и что удар не несет угрозы "дружественному и братскому" Катару. В Аль-Удейд базируются американские, британские и катарские военные - всего 10 тысяч человек.

Власти Катара осудили удар, назвав его "вопиющим нарушением суверенитета". При этом, по данным газеты "Нью-Йорк таймс", Тегеран заранее уведомил Доху о ракетной атаке. Примерно за 20 минут до удара Катар закрыл свое воздушное пространство.

Аналогичную меру предприняли после иранской атаки Ирак, Бахрейн и Кувейт. Росавиация распорядилась не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Вашингтон в воскресенье также предупредил о возможности нападения со стороны Ирана на американские базы, представительства и граждан в ближайшее время. Тегеран заявил, что после ударов Израиля и США по его территории будет обороняться и даст суровый отпор. Предложенный американским президентом вариант капитуляции Верховного лидера Ирана был отклонен.

В CNN со ссылкой на чиновника США утверждают, что Дональд Трамп не собирается отвечать на атаку Ирана. "Мы знали, что они ответят. Они похоже ответили после [убийства иранского генерала] Сулеймани", - сказал собеседник телеканала из президентской администрации.