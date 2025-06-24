Израиль нанес "символический" удар по северу Ирана

РЕКЛАМА

ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям городов Баболь и Бабольсер на севере Ирана. Целью, как сообщается, стала радиолокационная станция, расположенная под Тегераном.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Израиль не бомбить Иран, а также сказал, что недоволен обеими странами за нарушение объявленного перемирия. Удар ЦАХАЛ стал ответом на запуск ракеты в сторону Израиля.

Как пишет издание The Times of Israel, Трамп и премьер-министр Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого, договорились, что одна (цитата) "символическая" цель будет поражена в ответ на нарушение Ираном режима прекращения огня.

О серии иранских ударов по своей территории израильские военные сообщали уже после начала перемирия. Одна из атак пришлась на город Беэр-Шева на юге страны. По данным медиков в результате погибли четыре человека. По меньшей мере 22 получили ранения. Ракета попала в многоквартирный дом. Ее обломки нанесли ущерб соседним зданиям и детскому саду.

Объявление о прекращении огня

Во вторник утром Израиль заявил о вступлении в силу прекращения огня с Ираном. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила во вторник, что власти еврейского государства согласились не предложение о прекращении огня и "достигли всех своих целей, устранив иранскую угрозу в ядерной и ракетной сферах".

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", - заявил президент США Дональд Трамп. ​​Именно он объявил в ночь на вторник, что "полное и абсолютное" прекращение огня между Израилем и Ираном "полностью согласовано". По словам Трампа, перемирие должно было начаться в ближайшие часы, после того как обе страны "свернут и завершат свои текущие последние миссии".

Трамп сообщил в публикации на своей собственной социальной медиаплатформе Truth Social, что перемирие будет вводиться поэтапно в течение 24 часов. Он также добавил, что после завершения оно ознаменует "официальный конец" 12-дневной войны.

"Иран прекратит огонь, а через 12 часов Израиль прекратит огонь, и через 24 часа мир будет салютовать официальному окончанию 12-дневной войны", - написал Трамп.

47-й президент США отметил, что каждая сторона должна оставаться мирной и отнроситься уважительнро к другой во время фазы прекращения огня, подчеркнув, что всё должно пройти гладко.

Трамп поздравил обе страны с достижением соглашения, похволяющего избежать войны, которая могла бы "продолжаться годами и разрушить весь Ближний Восток".

"Благослови Господь Израиль, благослови Господь Иран, благослови Господь Ближний Восток, благослови Господь Соединенные Штаты Америки и благослови Господь весь мир!" - сказал Трамп.

Его заявление прозвучало незадолго до отъезда на саммит НАТО в Нидерланды, где он, вероятно, будет доказывать, что его сочетание агрессии и дипломатии принесло успех.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Трамп напрямую общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы добиться прекращения огня.

Чиновник, который настоял на анонимности, сказал, что Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф общались с иранцами по прямым и косвенным каналам.

Он добавил, что правительство Катара сыграло важную роль в обеспечении предстоящего прекращения огня. Трамп поговорил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани, чтобы поблагодарить его за помощь в заключении соглашения.

Катар был также одним из основных посредников в переговорах о прекращении огня и возвращении заложников между Израилем и ХАМАС в ходе продолжающейся войны в Газе.

Ранее Иран отрицал факт соглашения с Израилем. В своем сообщении на сайте X министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что в настоящее время "нет никаких договоренностей о прекращении огня или военных действий".

Главный иранский дипломат отметил, что Тегеран прекратит свои атаки при условии, что "израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени".

"Окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже", - добавил он.

В более позднем сообщении Арагчи отметил, что атаки на Израиль продолжались до 4-х часов утра, последней минуты срока, который он установил в своей предыдущей публикации на X.

В воскресенье администрация Трампа настояла на том, чтобы Иран отказался от своей программы обогащения урана для возможного использования в ядерном оружии в качестве условия любого прочного мира.

Хотя бомбардировки объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане были мощной демонстрацией силы, оставалось неясным, каким количеством ядерных материалов по-прежнему обладает Иран, и каковы его амбиции в будущем.

Объявление о прекращении огня было сделано после того, как Иран попытался ответить на нападение США ракетным ударом в понедельник, направленным на авиабазу Вашингтона Аль-Удейд в Катаре. Трамп отдельно поблагодарил Иран в социальных сетях за "заблаговременное уведомление" США и союзников об ответном ударе.

Он также выразил надежду, что Тегеран после ответного удара Вашингтона "вывел всё это из своей "системы"" и что этот момент приведет к деэскалации в израильско-иранской войне.

Иранская атака на американскую авиабазу Аль-Удейд стала первым актом прямого возмездия Тегерана после того, как в воскресенье Трамп приказал нанести удары по ядерным объектам Ирана.