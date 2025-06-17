РЕКЛАМА

Действовать осторожно, не создавая угрозы безопасности, освещать события аккуратно, не раскрывая деталей об атаках и расположении сил, - такой подход применяется в СМИ Израиля всякий раз, когда страна оказывается вовлечена в тот или иной конфликт или проводит военные операции.

Как правило, не разглашается информация о передвижении войск внутри страны, о результативности ударов, даже об итогах некоторых заседаний правительства. Журналистам не разрешают публиковать сведения, которые, по мнению властей, могут послужить координатами или разведданными, а значит - дать "наводку врагам".

Одни считают, что столь жёсткий подход противоречит демократическим принципам, другие утверждают, что он помогает поддерживать имидж страны как могущественной державы и затрудняет работу иностранных спецслужб.

С начала конфронтации с Тегераном военные цензоры регулярно дают указания гражданам не публиковать видеозаписи, на которых запечатлены места падения ракет, и отключать камеры видеонаблюдения вблизи стратегических и военных объектов.

Так, по сообщениям местных СМИ, было введено ограничение на съёмку двух объектов, которые были обстреляны Ираном.

Несмотря на это, утечки случаются. Снимки и видеозаписи мест иранских ударов, сделанные израильскими гражданами и даже арабскими - на территории в пределах "зелёной линии", - попадают в издания, такие как Yediot Aharonot, Times of Israel, Israel Hayom и даже либеральная газета Haaretz, которая считается оппозиционной к правительству Биньямина Нетаньяху, молчит.

Руководящие принципы работы иностранных СМИ

Israel Hayom раскритиковала некоторые арабские СМИ, такие как катарский телеканал Al Jazeera, за их работу на израильской территории, за то, что они "ведут прямые трансляции с мест падения ракет в Израиле в нарушение правил безопасности".

Министры связи и нацбезопасности страны даже выступили с совместным заявлением о том, что начато расследование по поводу обвинений в тиражировании изображений с мест падения иранских ракет.

Как указали главы ведомств, инспекторы подтвердили, что фотографы и операторы являются сотрудниками не Al Jazeera или Al Mayadeen, а других иностранных СМИ. В заявлении также отмечается, что полного запрета на съёмку нет, если ведущие её соблюдают инструкции военной цензуры, не допуская нарушений.

Министр связи инициировал срочную встречу с военным цензором, чтобы обсудить и уточнить процедуры применения цензурных инструкций для репортёров иностранных медиа, которые могут представлять угрозу для государственной безопасности.

Орган военной цензуры в ЦАХАЛ

В 1953 году для регулирования отношений между военными и СМИ в Израиле был создан Комитет редакторов, с подачи которого журналисты стали прибегать к самоцензуре. С тех пор для публикации чувствительных статей требуется разрешение военных, в противном случае авторам грозят судебное преследование и прочие юридические санкции.

Израильская цензура основана на Законах о чрезвычайном положении, изданных Британским мандатом в 1945 году. По ним запрещено обнародование любых секретных материалов из национальных архивов в течение как минимум четверти века.

Статья 44 Основного закона гласит: "все решения правительства и итоги совещания министров, касающиеся вопросов безопасности, считаются секретными, и не могут быть опубликованы, кроме как с разрешения премьер-министра или любого другого уполномоченного лица".

Израильские законы также наделяют цензоров в армии, с 1988 года находящейся в полной боевой готовности, правом тщательно проверять журналистские материалы перед публикацией, особенно если они касаются государственной безопасности.

Цензура распространяется на соцсети

С развитием различных медиа и появлением всё новых интернет-ресурсов военная цензура распространилась на веб-сайты и социальные сети. Власти заключили соглашение с крупными платформами, такими как Facebook и Twitter (теперь X), об удалении или блокировании любого контента, который она считает небезопасным для Израиля. Есть информация и о том, что цензоры требовали и от Telegram закрыть конкретные каналы.

Контроль над арабским населением

В то время как еврейское население Израиля в основном следует указаниям местного органа военной цензуры, арабское - зачастую им не подчиняется.

По данным Pew Research Centre, независимой американской организации, израильские арабы чаще, чем евреи, делятся материалами, связанным с политическими или социальными вопросами (28 % против 20 %). Однако евреи почти в два раза чаще, чем арабы, публикуют материалы, связанные с войной между Израилем и ХАМАС (20 % против 11 %).

Почти четверть арабов (24 %, самая большая доля респондентов) указали, что они вообще не распространяют контент о войне, в то время как среди израильских евреев этот показатель составляет всего 6 %.

С октября прошлого года израильские власти арестовали десятки представителей арабского меньшинства за посты в Интернете, связанные с военными действиями. Многие из них, по данным израильских правозащитных организаций, были подвергнуты дисциплинарным взысканиям на работе и в учебных заведениях.