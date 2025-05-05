ООН: "Свобода людей зависит от свободы прессы"

By Euronews

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По меньшей мере 82 журналиста погибли во время выполнения своих обязанностей в прошлом году, заявила Организация Объединенных Наций в День свободы печати. С января текущего года были убиты 20 журналистов. 80% убийств остаются безнаказанными.

Эта цифра на 10% больше, чем в 2023 году.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил:

"В мире, охваченном конфликтами и расколом, Всемирный день свободы печати подчеркивает фундаментальную истину: свобода людей зависит от свободы прессы".

"Мы наблюдаем резкий рост числа журналистов, убитых в зонах конфликта - особенно в Газе", - отметил генсек.

"И сейчас - как напоминает нам тема этого года - свобода прессы сталкивается с беспрецедентной угрозой. Искусственный интеллект может поддерживать свободу слова - или подавлять ее. Предвзятые алгоритмы, откровенная ложь и язык ненависти - это мины на информационной супермагистрали. Точная, проверяемая, основанная на фактах информация - лучший инструмент для их обезвреживания", - подчеркнул генсек.

Ранее в этом году Комитет защиты журналистов опубликовал свои данные, согласно которым в 2024 году погибли 124 работника СМИ, почти две трети из них были палестинцами, освещавшими войну в секторе Газа.

При этом Израиль указывает, что палестинские боевики неоднократно использовали здания местных СМИ для военных целей, а некоторые работники СМИ в секторе Газа напрямую связаны с радикальной исламистской группировкой ХАМАС.

В прошлом году Альмог Меир Ян, освобожденный из плена боевиков ХАМАС, подал иск против руководителей газеты The Palestine Chronicle за то, что его похититель был принят на работу в качестве журналиста.

В конце апреля руководитель ближневосточного отделения RSF Джонатан Дагер заявил, что "журналистам в Газе угрожают со всех сторон".

"В течение последних 18 месяцев израильская армия оправдывала свои нападения - в результате которых уже погибло около 200 репортеров - тем, что она очерняла репутацию журналистов и обвиняла их в приверженности ХАМАС и другим вооруженным группировкам. Теперь, на фоне продолжающихся авиаударов, ХАМАС угрожает палестинским журналистам, которые отважно выполняют свою работу, несмотря на невероятный риск. Эти угрозы со стороны ХАМАС должны быть немедленно прекращены. Расправа над журналистами и блокада, введенная израильскими войсками, должны быть немедленно прекращены. Журналисты в Газе должны иметь возможность работать свободно и без страха", - сказал он.

По данным комитета, за последние пять лет количество вооруженных конфликтов в мире удвоилось, что отражается в большом количестве смертей журналистов во многих странах.