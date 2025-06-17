Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Германия и Франция усиливают охрану еврейских объектов на фоне растущих угроз со стороны Ирана

Синагога в Дюссельдорфе, Германия.
Синагога в Дюссельдорфе, Германия.
Авторское право (AP Photo/Martin Meissner
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Амихай Шикли, министр Израиля по делам диаспоры, сказал Euronews, что угроза еврейским общинам и израильским посольствам сейчас велика как никогда.

Германия усилила меры безопасности вокруг израильских и еврейских объектов. Власти не исключают возможных попыток совершения атак на фоне ударов ЦАХАЛ по Ирану. Аналогичные шаги предприняла и Франция. Амихай Шикли, израильский министр по делам диаспоры, заявил Euronews, что опасность реальна и высока как никогда.

Амихай Шикли, израильский министр по делам диаспоры: "Очевидно, что после того, как нам удалось нанести удар по высшему руководству Корпуса стражей исламской революции, они захотят отомстить и нанести удар по израильским посольствам и еврейским общинам. Поэтому мы должны быть гораздо более бдительными, чем обычно. Мы отслеживаем все, что можем, основываясь на общедоступных источниках. И, конечно, у нас есть службы безопасности, которые работают с иностранными службами безопасности, чтобы убедиться, что посольства и еврейские общинные центры находятся под защитой".

Министр по делам диаспоры подверг критике Бельгию, где по меньшей мере 75 000 человек в минувшие выходные приняли участие в демонстрации, протестуя против действий Израиля в секторе Газа.

Амихай Шикли, израильский министр по делам диаспоры: "Мы крайне обеспокоены тем, что происходит сейчас в Бельгии. Мы видим яростные демонстрации.  Мы видим на улицах Бельгии плакаты с надписью "разыскиваются" напротив снимков еврейских лидеров, раввинов. При этом мы не наблюдаем никакого осуждения. Мы не видим никаких действий со стороны властей Бельгии. Но мы надеемся, что сможем увидеть гораздо более серьезные шаги по защите еврейской общины в Бельгии".

Европейские лидеры призвали Израиль и Иран к сдержанности и дипломатическому урегулированию конфликта. Вместе с тем глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Израиль имеет право на самооборону и защиту своего народа.

