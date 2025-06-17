От времен шаха до эпохи Хомейни: как Иран превратился из стратегического союзника Израиля в злейшего врага

РЕКЛАМА

Нетаньяху заявил, что военные атаки Израиля могут привести к смене режима в Тегеране. "Именно иранский народ теперь будет решать, хочет ли он восстать... а режим очень слаб", - добавил он, заявив, что "80 процентов иранского народа хотят свергнуть руководство страны".

Заявления Нетаньяху отражают глубокие изменения в характере отношений между Тель-Авивом и Тегераном, которые произошли после падения власти шаха и создания Исламской Республики. Чтобы понять масштаб этих изменений, необходимо вспомнить, какими были отношения двух стран ранее.

Правление шаха: стратегический союз и широкое сотрудничество

До свержения шаха Мохаммада Резы Пехлеви в результате революции 1979 года отношения между Ираном и Израилем характеризовались скорее близостью, чем враждебностью. Несмотря на то, что в 1947 году Иран проголосовал против раздела Палестины, в 1949 году под руководством Пехлеви он стал второй после Турции страной с мусульманским большинством, официально признавшей Израиль.

Двусторонние отношения значительно расширились в 1970-х годах, когда произошел обмен послами, а Тель-Авив открыл в Тегеране свое посольство.

Иран стал одним из важнейших поставщиков нефти для еврейского государства, и был создан совместный трубопровод для транспортировки нефти из Ирана через Израиль в Европу.

Торговля между двумя странами также процветала, а израильские строительные компании и инженеры сотрудничали в реализации проектов на территории Ирана. Израильская авиакомпания El Al осуществляла прямые рейсы между Тель-Авивом и Тегераном.

В военной сфере две страны сотрудничали в рамках секретных проектов, таких как проект "Цветок" в 1977-1979 годах по разработке совместных ракет, а отношения в сфере безопасности отличались беспрецедентным уровнем координации.

После исламской революции

После победы исламской революции в Иране в 1979 году под руководством верховного лидера Рухоллы Хомейни ситуация радикально изменилась, хотя, по некоторым данным, косвенные отношения какое-то время продолжались и после революции: так, Израиль продал Ирану оружие на 75 миллионов долларов в рамках операции Seashell в 1981 году.

По оценкам Института стратегических исследований Яффи, объем продаж израильского оружия Ирану в период с 1981 по 1983 год, когда в полном разгаре была ирано-иракская война, составил около 500 миллионов долларов.

Однако Иран полностью разорвал дипломатические и торговые отношения с Израилем, закрыл израильское посольство в Тегеране и передал здание Организации освобождения Палестины (ООП). Начался период открытой враждебности.

С тех пор Иран не признает легитимность еврейского государства и регулярно заявляет о небходимости его уничтожения, а Тель-Авив называет вчерашнего союзника одной из самых серьезных угроз стабильности на Ближнем Востоке. В декабре 2000 года иранский лидер Али Хаменеи назвал Израиль "раковой опухолью, которая должна быть удалена из региона".

Отношения переросли из политической вражды в теневую войну, когда Иран поддержал так называемую "ось сопротивления", в которую входят вооруженные движения в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, рассматривающие Израиль в качестве главного врага. Со своей стороны, Тель-Авив стремился ослабить влияние Ирана в регионе, в частности, нанося удары по его ядерным и военным объектам.

Иранская ядерная программа была в центре внимания этой эскалации. Хотя Тегеран утверждает, что его программа носит мирный характер, Тель-Авив выступал резко против иранской ядерной программы, и иранские ядерные объекты подвергались нападениям, прямо или косвенно приписываемым Израилю. Несколько иранских ученых-ядерщиков были убиты в ходе операций, приписываемых "Моссаду".

С годами противостояние между двумя сторонами стало носить непрямой характер, пока в апреле 2024 года Иран не запустил ракеты и беспилотники непосредственно по территории еврейского государства в ответ на израильский рейд на его консульство в Дамаске, в результате которого погибли офицеры Революционной гвардии. Израиль ответил прямой атакой на объекты в провинции Исфахан.

Новые, еще более жесткие боевые действия между странами начались в прошлую пятницу, когда еврейское государство нанесло масштабный удар с воздуха по различным ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран ответил мощными ракетными ударами, вызвавшими до того беспрецедентные разрушения на территории Израиля, и этот новый витой эскалации поставил серьезные вопросы о масштабах ее продолжения и более широких последствий для безопасности и стабильности всего региона.