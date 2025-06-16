Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Иранская ракета ударила по институту Вейцмана, важному научному центру. Что мы знаем о нем?

Видны последствия падения снаряда на Тель-Авив, Израиль, рано утром в субботу, 14 июня 2025 года.
Видны последствия падения снаряда на Тель-Авив, Израиль, рано утром в субботу, 14 июня 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By يورونيوز
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Иранская ракета попала в воскресенье в Научный институт Вейцмана в Реховоте, один из самых известных научных центров Израиля, в котором работают сотни исследователей и который известен своей технологической поддержкой израильских военных в области ИИ, беспилотников и передовых военных технологий.

РЕКЛАМА

В воскресенье на рассвете иранская ракета попала в одно из зданий Научного института Вейцмана в Реховоте, к югу от Тель-Авива. Сообщается, что здание, в котором находились лаборатории электронной микроскопии, передовые аналитические и исследовательские лаборатории в различных областях химии, получило серьезные повреждения. От взрывной волны пострадали и соседние здания.

Израильские СМИ не показали ни фотографий, ни предоставили точных данных о масштабах ущерба, поскольку информация об атаках на критически важную инфраструктуру подвергается строгой цензуре.

Что такое Институт Вейцмана, каково его значение в израильской системе и почему его обстрел может стать качественным событием в иранском ответе?

Институт Вейцмана - один из важнейших научных центров в Израиле и в мире. Он был основан еще до создания израильского государства, в 1934 году Хаимом Вейцманом как Исследовательский институт Даниэля Зива, а в 1949 году был переименован в честь своего основателя.

Сегодня в институте работают около 2500 исследователей и сотрудников, он предлагает продвинутые магистерские и докторские программы в таких областях, как математика, физика, биология, химия, биология и компьютерные науки. В институте более 30 научных лабораторий, огромная библиотека, а также жилые и лекционные помещения.

Но институт - это не просто академическое учреждение; он рассматривается как часть инфраструктуры национальной безопасности Израиля, играет ключевую роль в поддержке вооруженных сил посредством передовых исследований и технологий.

Технологическая поддержка армии: от искусственного интеллекта до спутников

Институт Вейцмана является одним из столпов технологических инноваций в Израиле, внося непосредственный вклад в разработку сложных военных систем, в том числе:

- Искусственный интеллект для анализа данных и боевого управления;

- Технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и автономных систем;

- Передовые электронные средства слежения и глушения;

- Альтернативные системы навигации;

- Защита военных кодов;

- Зашифрованная связь во враждебной среде;

- Исследования в области направленной энергии и ядерных применений;

- Разработка полевых методов лечения раненых солдат.

Эта деятельность отчасти объясняет, почему институт считается стратегической целью Тегерана, особенно после недавних израильских ударов по военным объектам и видным иранским ученым.

Институт щедро финансируется израильским правительством, а также получает значительную поддержку от международных еврейских организаций, что повышает его способность привлекать умы и разрабатывать проекты, которые служат научному и военному прогрессу.

Институт также служит платформой для международного научного сотрудничества, что может создать дипломатическую напряженность, если расследование покажет, что важные научные объекты, поддерживаемые международным сообществом, подверглись прямому нападению.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Франция на первом месте по дорожным сборам в Европе

Опасная вода: ежегодно в Греции тонут сотни пожилых людей

Почему Израиль назвал свою операцию против Ирана "Восстающий лев"?