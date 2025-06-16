РЕКЛАМА

Открытое военное противостояние между Ираном и Израилем не ограничивается географическими пределами Ближнего Востока. "Взрывные волны" от очередных ударов моментально накрывают виртуальное пространство в арабских странах. И в нём всё отчётливее видны масштаб и глубина политического и религиозного раскола как элит, так и общества в том, что касается отношения к конфликту и противоборствующим сторонам.

Соцсети стали ареной словесных баталий на тему "кто враг, а кто друг?" Происходящее также показывает, как региональный конфликт переплетается со внутренними проблемами каждой арабской страны, как он связан с исторической памятью, разочарованиями некоторых людей, скептицизмом и религиозным фанатизмом.

Празднование и поддержка Ирана

В таких странах, как Йемен, Ливан и Ирак, или даже в более широких арабских кругах, симпатизирующих палестинскому делу, в основном приветствовали военный ответ Ирана Израилю. Некоторые посчитали его "нарушением монополии на ответные действия" и "дисциплинарной мерой для армии, которая раньше безнаказанно бомбила". По их мнению, Тегеран заполнил вакуум, который образовался с началом войны в Газе и ввиду отсутствия должной поддержки палестинцам со стороны арабских государств. Сотни постов, видео и фото были опубликованы в поддержку Тегерана, с такими лозунгами, как: "Ракета из Тегерана в защиту Иерусалима".

Подобный дискурс особенно распространён в группах и на аккаунтах в соцсетях, выступающих против нормализации отношений с еврейским государством, а также среди сторонников "Хезболлах", хуситов и палестинских группировок. Там убеждены: ответ Ирана представляет собой качественный сдвиг в балансе регионального сдерживания, особенно после удара по стратегическим военным объектам в глубине Израиля.

Религиозная поляризация

С другой стороны, поднялась волна неприятия и гнева среди людей, которые не скрывают своего злорадства по поводу израильских ударов по Тегерану. Более того, они рассматривают Иран как главного противника, не менее опасного, чем Израиль, если не более. Такое отношение ярко проявилось в твитах и комментариях пользователей из стран Персидского залива, в том числе влиятельных известных блогеров и медиа, враждебно настроенных к иранскому режиму.

Иранские протестующие скандируют лозунги на антиизраильском митинге в Тегеране, 13 июня 2025 года. AP Photo

Многие связывают поддержку, которую Тегеран оказывает группировке ХАМАС или хуситам, с прикрытием "персидско-шиитского" влияния, которое стремится подорвать суннитские арабские режимы. Также проводились исторические параллели с обвинением Ирана в использовании "двойных стандартов" по отношению к Ираку и Сирии и в "торговле Палестиной для расширения своего влияния".

Лагерь нейтральных и разочаровавшихся

Примечательно, что значительная часть общественности не определилась с позицией или предпочла не принимать ничью сторону, ограничиваясь лишь выражением печали и гнева по поводу того, что арабское сообщество сегодня раздробленно и испытывает на себе последствия борьбы двух держав, которые, как утверждается, не предлагают реального проекта возрождения или освобождения.

Раны прошлого и страх перед будущим

Этот раскол вовсе не был внезапным и имеет свои предпосылки. Отношение арабских стран к Ирану обременено наследием напряжённости в регионе: от ирано-иракской войны, действий Тегерана в Сирии, Ираке и Ливане, до его отношений с шиитскими вооружёнными группировками и ядерной программы. Эта поляризация усилилась, когда Иран стали рассматривать как "самую большую угрозу", а Израиль - как "умеренного" партнёра перед лицом "шиитского наплыва".

Этому подходу следуют несколько арабских стран, которые считают иранское влияние прямой угрозой своей внутренней безопасности или даже экзенстенциальной угрозой. И местные государственные СМИ способствовали этой поляризации, одновременно подвергая нападкам Израиль.