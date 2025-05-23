Нетаньяху обвиняет Макрона, Стармера и Карни в поддержке ХАМАС. Ранее эти политики пригрозили Израилю санкциями, назвав эскалацию в секторе Газа "вопиющей".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил лидеров Франции, Великобритании и Канады в том, что они находятся на "неправильной стороне истории" и поддерживают ХАМАС после того, как все они призвали прекратить военную операцию Израиля в Газе и ввести ограничения на доставку гуманитарной помощи.
"Когда массовые убийцы, насильники, детоубийцы и похитители благодарят вас, вы не на той стороне правосудия, не на той стороне человечества и не на той стороне истории", - сказал он в пятницу, назвав Эммануэля Макрона, Кейра Стармера и Марка Карни.
"Эти лидеры могут думать, что они продвигают мир, но это не так. Они подбадривают ХАМАС, чтобы он продолжал воевать вечно, и дают ему надежду на создание второго палестинского государства, из которого ХАМАС снова будет стремиться уничтожить еврейское государство - и заметьте, это не будет государство, свободное от ХАМАС".
Ранее на этой неделе три лидера выпустили совместное заявление, в котором осудили "вопиющие", по их мнению, военные действия Израиля в Газе и предупредили, что предпримут "конкретные действия", если Нетаньяху не изменит курс, особенно в отношении гуманитарной помощи.
Нетаньяху выступил с телеобращением после убийства двух сотрудников посольства его страны в Вашингтоне, назвав его "ужасающим" актом антисемитского насилия. 30-летний Ярон Лишинский и 26-летняя Сара Мильграм были застрелены на мероприятии, организованном Еврейским музеем в среду вечером. Тело Ярона доставлено для захоронения в Израиль.
Убийца - 30-летний Элиас Родригес, пропалестинский активист и член леворадикальной маоистской группировки Chicago Chapter, - кричал "Свободная, свободная Палестина", когда его забирала полиция. Нетаньяху провел прямую линию между стрельбой и нападением на Израиль под руководством ХАМАС в 2023 году, которое положило начало войне Израиля и ХАМАС в Газе.
Франция, Великобритания и Канада, близкие союзники Израиля, осудили убийство в Вашингтоне, как и после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.
Пошатнувшиеся отношения
Министры правительств всех трех стран поспешили защитить своих лидеров. Кристоф Лемуан, представитель министерства иностранных дел Франции, заявил местному радио, что "Израиль должен впустить помощь; доступ должен быть массовым и свободным", критикуя при этом военную эскалацию.
А министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард отверг критику Нетаньяху в адрес Стармера, заявив: "Мы поддерживаем право Израиля на самооборону при условии, что они действуют в рамках международного гуманитарного права".
Отношения между Израилем и Великобританией упали до самого низкого уровня за последние десятилетия в начале этой недели после того, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановке переговоров о свободной торговле с Израилем, назвав призывы кабинета министров "очистить Газу" отвратительными.
Это также не первый раз, когда Макрон получает резкий упрек от премьер-министра Израиля.
Ранее в этом месяце Нетаньяху заявил, что Макрон "снова решил встать на сторону" ХАМАС. Это прозвучало после того, как французский президент сказал, что Европа должна рассмотреть возможность введения санкций против Израиля в связи с гуманитарной ситуацией в Газе, где сотни тысяч людей, как полагают, сейчас находятся под угрозой голода.
После почти трехмесячной блокады всех поставок помощи в сектор в начале этой недели десяткам грузовиков снова разрешили въезд в Газу. ООН, правда, заявила, что это количество - "капля в море" по сравнению с тем, что необходимо.
В прошлую пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое наступление на сектор Газа под кодовым названием "Операция "Колесницы Гидеона".
Масштабное наземное наступление на севере и юге Газы поддерживается израильскими ВВС и направлено на расширение "оперативного контроля" над сектором и освобождение оставшихся заложников, которые все еще удерживаются ХАМАС.