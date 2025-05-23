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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил лидеров Франции, Великобритании и Канады в том, что они находятся на "неправильной стороне истории" и поддерживают ХАМАС после того, как все они призвали прекратить военную операцию Израиля в Газе и ввести ограничения на доставку гуманитарной помощи.

"Когда массовые убийцы, насильники, детоубийцы и похитители благодарят вас, вы не на той стороне правосудия, не на той стороне человечества и не на той стороне истории", - сказал он в пятницу, назвав Эммануэля Макрона, Кейра Стармера и Марка Карни.

"Эти лидеры могут думать, что они продвигают мир, но это не так. Они подбадривают ХАМАС, чтобы он продолжал воевать вечно, и дают ему надежду на создание второго палестинского государства, из которого ХАМАС снова будет стремиться уничтожить еврейское государство - и заметьте, это не будет государство, свободное от ХАМАС".

Ранее на этой неделе три лидера выпустили совместное заявление, в котором осудили "вопиющие", по их мнению, военные действия Израиля в Газе и предупредили, что предпримут "конкретные действия", если Нетаньяху не изменит курс, особенно в отношении гуманитарной помощи.

Перемещенные палестинцы у палаточного городка на берегу моря, город Газа, 22 мая 2025 AP Photo

Нетаньяху выступил с телеобращением после убийства двух сотрудников посольства его страны в Вашингтоне, назвав его "ужасающим" актом антисемитского насилия. 30-летний Ярон Лишинский и 26-летняя Сара Мильграм были застрелены на мероприятии, организованном Еврейским музеем в среду вечером. Тело Ярона доставлено для захоронения в Израиль.

Убийца - 30-летний Элиас Родригес, пропалестинский активист и член леворадикальной маоистской группировки Chicago Chapter, - кричал "Свободная, свободная Палестина", когда его забирала полиция. Нетаньяху провел прямую линию между стрельбой и нападением на Израиль под руководством ХАМАС в 2023 году, которое положило начало войне Израиля и ХАМАС в Газе.

Франция, Великобритания и Канада, близкие союзники Израиля, осудили убийство в Вашингтоне, как и после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Пошатнувшиеся отношения

Министры правительств всех трех стран поспешили защитить своих лидеров. Кристоф Лемуан, представитель министерства иностранных дел Франции, заявил местному радио, что "Израиль должен впустить помощь; доступ должен быть массовым и свободным", критикуя при этом военную эскалацию.

А министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард отверг критику Нетаньяху в адрес Стармера, заявив: "Мы поддерживаем право Израиля на самооборону при условии, что они действуют в рамках международного гуманитарного права".

Отношения между Израилем и Великобританией упали до самого низкого уровня за последние десятилетия в начале этой недели после того, как министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о приостановке переговоров о свободной торговле с Израилем, назвав призывы кабинета министров "очистить Газу" отвратительными.

Свечи и цветы в память об убитых дипломатах Яроне Лищинском и Саре Мильграм у Белого дома в Вашингтоне 22 мая 2025 AP Photo

Это также не первый раз, когда Макрон получает резкий упрек от премьер-министра Израиля.

Ранее в этом месяце Нетаньяху заявил, что Макрон "снова решил встать на сторону" ХАМАС. Это прозвучало после того, как французский президент сказал, что Европа должна рассмотреть возможность введения санкций против Израиля в связи с гуманитарной ситуацией в Газе, где сотни тысяч людей, как полагают, сейчас находятся под угрозой голода.

После почти трехмесячной блокады всех поставок помощи в сектор в начале этой недели десяткам грузовиков снова разрешили въезд в Газу. ООН, правда, заявила, что это количество - "капля в море" по сравнению с тем, что необходимо.

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В прошлую пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новое наступление на сектор Газа под кодовым названием "Операция "Колесницы Гидеона".

Масштабное наземное наступление на севере и юге Газы поддерживается израильскими ВВС и направлено на расширение "оперативного контроля" над сектором и освобождение оставшихся заложников, которые все еще удерживаются ХАМАС.