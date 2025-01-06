Право на арест президента Южной Кореи передано полиции

РЕКЛАМА

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников Южной Кореи обратилось к полиции с просьбой взять под контроль исполнение ордера на арест президента Юн Сок Ёля, которого в пятницу не дали задержать сотрудники службы президентской безопасности.

Представители управления и полиции подтвердили факт обсуждения этого вопроса в понедельник, за несколько часов до истечения срока действия ордера на арест Юна.

Западный окружной суд Сеула выдал ордер во вторник на прошлой неделе в дополнение к отдельному ордеру на обыск его резиденции после того, как южнокорейский президент отказался явиться на допрос по делу мятеже.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в резиденции в Сеуле, 14 декабря 2024 года AP Photo

Исполнение обоих ордеров затруднено, пока президент остается в сеульской резиденции.

Юн Сок Ёль объяснил свое решение о введении военного положения тем, что оппозиция, контролирующая большинство в парламенте, парализует работу исполнительной власти с помощью попыток объявить импичмент ее представителям, в том числе ключевым фигурам в правительстве, и поклялся "бороться до конца" с попытками сместить его.

Военное положение было отменено всего через несколько часов, но оно привело к волнениям в политической и экономической сферах страны, обнажившим хрупкость южнокорейской демократии. 31 декабря суд выдал ордер на арест президента по требованию антикоррупционного управления.

В понедельник, 6 января срок действия ордера на арест Юна истекает. Предполагается, что представители управления подадут заявление на новый ордер или попытаются продлить действие выданного документа.

Ранее юристы Юн Сок Ёля заявляли, что ордер недействителен, поскольку Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных чиновников не имеет полномочий вести следствие по делу о мятеже.

После того как сотрудникам антикоррупционного управления не удалось задержать Юна, они обратились к полиции, у которой есть ресурсы, чтобы предпринять более решительную попытку задержать президента.

Адвокаты Юна заявили, что подадут жалобы против главы антикоррупционного ведомства и участвовавших в попытке задержания Юна следователей и полицейских, которая, по их словам, была незаконной.

Они также пообещали, что подадут жалобы в прокуратуру на исполняющего обязанности министра обороны и начальника полиции страны за то, что те проигнорировали просьбу службы безопасности президента предоставить дополнительные силы для блокирования задержания.

Сотрудники правоохранительных органов у резиденции Юн Сок Ёля, 3 января 2025 года AP Photo

Антикоррупционное управление, которое ведет совместное расследование с полицией и военными следователями, рассматривает обвинения в мятеже после того, как Юн объявил военное положение и направил войска в парламент.

Законодатели, которым удалось прорваться через блокаду, проголосовали за отмену военного положения несколько часов спустя.

Президентские полномочия Юна были приостановлены после того, как 14 декабря Национальное собрание, в котором доминирует оппозиция, проголосовало за его импичмент, обвинив главу государства в мятеже. Теперь его судьба зависит от Конституционного суда.

Десятки следователей антикоррупционного управления и полицейских попытались задержать Юна в пятницу, но ушли ни с чем из его резиденции в Сеуле после напряженного противостояния со службой безопасности президента, которое длилось более пяти часов.

Обойдя военную часть, охраняющую территорию резиденции, следователи агентства и полицейские смогли приблизиться на расстояние 200 метров к жилому дому Юна, но были остановлены баррикадой из 10 автомобилей и примерно 200 сотрудников президентских сил безопасности и войск.

Сторонники Юн Сок Ёля протестуют против импичмента президенту, Сеул, 6 января 2025 года AP Photo

Сотрудники управления сообщили, что не смогли "визуально подтвердить", находится ли отстраненный от власти президент в резиденции.

Они обратились к исполняющему обязанности главы государства Чхве Сан Моку с просьбой проинструктировать президентскую службу безопасности, чтобы она не препятствовала исполнению ордера на задержание Юна.

Чхве пока не давал публичных комментариев по этому вопросу.

В воскресенье начальник президентской службы безопасности выступил с видеообращением, в котором ответил на обвинения в том, что она фактически превратилась в частную армию Юна, отметив, что у службы есть юридические обязательства по защите президента.

По его словам, он приказал сотрудникам не применять силу во время противостояния в пятницу и призвал антикоррупционное управление и полицию изменить свой подход.

Конституционный суд Южной Кореи приступит к слушаниям дела об импичменте Юн Сок Ёлю 14 января.