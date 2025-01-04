Политический хаос в Южной Корее: митингуют как противники, так и сторонники отстранённого президента

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Тысячи демонстрантов собрались в центре Сеула в субботу, чтобы потребовать немедленного ареста отстранённого президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, которого обвиняют в "мятеже" за попытку ввести военное положение в начале декабря.

Собравшихся возмутило то, что накануне правоохранителям не удалось провести задержание, поскольку вмешалась личная охрана Юна.

Антикоррупционное агентство страны заявило, что отозвало своих следователей, опасаясь за их безопасность, после того, как служба безопасности президента несколько часов не пускала их в резиденцию.

На улицы вышли и сторонники Юна: они требовали отмены импичмента, вынесенного Национальным собранием.

Несмотря на отстранение от власти, Юн Сук Ёль сохранил часть привилегий и находится под защитой службы охраны, пока его дело находится на рассмотрении Конституционного суда.