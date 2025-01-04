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Политический хаос в Южной Корее: митингуют как противники, так и сторонники отстранённого президента

Политический кризис в Южной Корее достиг нового пика.
Политический кризис в Южной Корее достиг нового пика. Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Alexander Kazakevich & Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Республика Корея уже несколько недель фактически живёт без начальства: за несколько недель парламентарии объявили импичмент президенту Юн Сок Ёлю и его сменщику Хан Док Су. Сейчас страной руководит министр экономики.

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Тысячи демонстрантов собрались в центре Сеула в субботу, чтобы потребовать немедленного ареста отстранённого президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, которого обвиняют в "мятеже" за попытку ввести военное положение в начале декабря.

Собравшихся возмутило то, что накануне правоохранителям не удалось провести задержание, поскольку вмешалась личная охрана Юна.

Антикоррупционное агентство страны заявило, что отозвало своих следователей, опасаясь за их безопасность, после того, как служба безопасности президента несколько часов не пускала их в резиденцию.

На улицы вышли и сторонники Юна: они требовали отмены импичмента, вынесенного Национальным собранием.

Несмотря на отстранение от власти, Юн Сук Ёль сохранил часть привилегий и находится под защитой службы охраны, пока его дело находится на рассмотрении Конституционного суда.

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