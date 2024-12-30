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Власти Южной Кореи добиваются ареста отстраненного от должности президента Юна

FILE - На этой фотографии, предоставленной канцелярией президента Южной Кореи, президент страны Юн Сук Ёль выступает в президентской резиденции в Сеуле, Южная Корея, 14 декабря,
FILE - На этой фотографии, предоставленной канцелярией президента Южной Кореи, президент страны Юн Сук Ёль выступает в президентской резиденции в Сеуле, Южная Корея, 14 декабря, Авторское право South Korean Presidential Office/South Korean Presidential Office
Авторское право South Korean Presidential Office/South Korean Presidential Office
By Euronews и AP
Опубликовано
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Власти Южной Кореи запросили ордер на задержание президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, которому был объявлен импичмент, по обвинениям, связанным с его кратковременным указом о военном положении, и теперь его судьба зависит от решения Конституционного суда.

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Южнокорейские следователи запросили ордер на арест президента Юн Сук Ёля, которому был объявлен импичмент, в связи с обвинениями в мятеже и злоупотреблении властью, связанными с его кратковременным указом о военном положении от 3 декабря.

Адвокат Юна оспорил ордер, заявив, что антикоррупционное ведомство не имеет полномочий расследовать мятеж, но не уточнил, как они будут реагировать, если суд одобрит ордер на задержание президента.

"Действующий президент не может быть привлечен к ответственности за злоупотребление властью, - сказал адвокат. - Конечно, существуют разные научные мнения о том, можно ли проводить расследование в отношении президента за злоупотребление властью, и некоторые утверждают, что расследование возможно. Но даже если расследования разрешены, преобладает мнение, что они должны проводиться с максимальной сдержанностью".

Антикоррупционное агентство не сразу ответило на комментарии адвоката.

Запрос на ордер поступил после того, как Юн Сук Ёль уклонился от нескольких просьб совместной следственной группы и прокуроров явиться на допрос, а также заблокировал обыски в своих офисах.

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Хотя Юн обладает президентской привилегией иммунитета от уголовного преследования, такая защита не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене.

Пока неясно, удовлетворит ли суд запрос на ордер и можно ли принудить Юна явиться на допрос.

По южнокорейским законам для проведения обыска на объектах, связанных с военными секретами, требуется согласие ответственного лица, поэтому маловероятно, что Юн добровольно покинет свою резиденцию, если ему грозит задержание. Кроме того, существуют опасения по поводу возможных столкновений со службой безопасности президента Юна, если власти попытаются задержать его насильно.

Президентские полномочия Юна были приостановлены после того, как 14 декабря Национальное собрание проголосовало за его импичмент в связи с введением военного положения, которое длилось всего несколько часов, но вызвало недели политических потрясений, остановило дипломатию высокого уровня и потрясло финансовые рынки.

Теперь судьба Юна находится в компетенции Конституционного суда, который решает, поддержать ли импичмент и отстранить его от должности или восстановить его в должности.

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