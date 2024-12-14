Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Южная Корея: импичмент президенту со второго раза

Протестующие держат транспаранты во время митинга с требованием импичмента президента Южной Кореи Юн Сук Ёля у здания Национального собрания в Сеуле, Южная Корея, пятница, 13 декабря 2024 г.
Протестующие держат транспаранты во время митинга с требованием импичмента президента Южной Кореи Юн Сук Ёля у здания Национального собрания в Сеуле, Южная Корея, пятница, 13 декабря 2024 г.
By Euronews и AP
Президенту Юн Сук Ёлю был объявлен импичмент со второго раза - законодатели проголосовали большинством голосов

Президенту Южной Кореи Юн Сук Ёлю объявлен импичмент в результате голосования, проведенного законодателями в субботу: 204 голоса "за" и 85 "против" при трех воздержавшихся и восьми недействительных бюллетенях.

Это было второе голосование по импичменту за неделю: президент Юн выстоял после первого голосования в Национальном собрании в прошлую субботу. Большинство законодателей правящей партии Народной партии бойкотировали предложение. Это означало, что было невозможно набрать минимальные 200 голосов из 300 для прохождения. Сегодня все законодатели присутствовали на голосовании.

Теперь его президентские полномочия и обязанности будут приостановлены до тех пор, пока Конституционный суд в течение 180 дней не примет решение об отстранении его от должности президента или восстановлении в полномочиях. Если он будет отстранен от должности, то в течение 60 дней должны состояться общенациональные выборы преемника.

Массовые протесты против консерватора Юна усиливались. Десятки тысяч человек выходили на улицы Сеула каждую ночь после того, как вечером 3 декабря он на короткое время объявил военное положение.

Манифестанты требуют импичмента президента Юна, 13 декабря 2024
Манифестанты требуют импичмента президента Юна, 13 декабря 2024

Президентское военное положение, продлившееся всего шесть часов, стало первым за более чем четыре десятилетия в Южной Корее. С тех пор страна находится в политическом беспорядке, а ее финансовые рынки потрясены.

После своего заявления Юн направил сотни солдат и полицейских в парламент, чтобы попытаться помешать голосованию по указу. Парламент смог единогласно проголосовать за его отмену, и серьезных беспорядков не произошло.

В принятом на прошлой неделе предложении об импичменте утверждалось, что Юн "совершил мятеж, который вредит миру в Республике Корея, устроив серию беспорядков". В нем говорилось, что мобилизация Юном военных и полицейских сил угрожала Национальному собранию и общественности, а его указ о военном положении был направлен на нарушение Конституции.

Оппозиционные партии и многие эксперты ссылаются на статью закона, согласно которой мятежом считается организация беспорядков против установленных государственных властей с целью подорвать конституцию.

Юн отверг эти обвинения в своей речи в четверг, назвав свой указ о военном положении актом управления. Он заявив, что это была попытка предупредить основную либеральную оппозиционную Демократическую партию. Он назвал ее "монстром" и "антигосударственными силами", использовавшими свои законодательные полномочия для импичмента высших должностных лиц и подрыва правительственного законопроекта о бюджете.

В то же время ему запрещено покидать Южную Корею, поскольку власти расследуют, совершил ли он и другие лица, участвовавшие в объявлении военного положения, мятеж, злоупотребление властью и другие преступления. Если президента признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь.

Министр обороны Южной Кореи, начальник полиции и глава столичного полицейского управления Сеула были арестованы в связи с их ролью в деле о введении военного положения. Ряд других высокопоставленных военных и правительственных чиновников также находятся под следствием.

