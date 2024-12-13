Femen: протест в Женеве

РЕКЛАМА

Памятник "Сломанный стул" перед главным входом во Дворец Наций в Женеве пострадал в пятницу в результате действий активисток движения FEMEN, протестовавших против войны России в Украине и того, что они считают неспособностью ООН остановить конфликт.

Вооружившись пилой и бензпопилой две обнаженные женщины оставили несколько больших разрезов на ножке стула. На спине и груди у них были сделаны надписи "Остановите мины" и "F... ООН" и "F... Россия". В ходе акции ее участницы несколько раз кричали ругательства в адрес ООН и президента России.

Сам гигантский памятник, с одной обломанной ножкой, символизирует последствия применения противопехотных наземных мин и призывом запретить это смертноносное оружие, которое, в том числе, используется и на войне в Украине.

После окончания акции ее участницы были задержаны.