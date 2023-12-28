В Черном море на российской мине подорвалось грузовое судно

By Euronews

Грузовое судно под флагом Панамы подорвалось на российской мине в Черном море, сообщили украинские власти. Пострадали два члена экипажа. По данным Института изучения войны, войскам РФ удалось добиться некоторых успехов в районе Бахмута и Авдеевки.

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Грузовое судно, шедшее под панамским флагом, подорвалось на мине в Черном море. Балкер направлялся в один из портов Дуная для загрузки зерна.

По данным военного командования Украины, мина была российской. Судно потеряло управление, на верхней палубе начался пожар. Пострадали два члена экипажа.

Это не первый подобный инцидент. В октябре у берегов Румынии подорвалось на мине грузовое судно под турецким флагом.

ISW: ВСУ заняли более выгодные оборонительные позиции

По данным аналитиков Института изучения войны, российским войскам удалось добиться некоторых успехов в районе Бахмута и Авдеевки. Украинские военные отступили с позиций у села Вербовое Запорожской области, занятых во время летнего контрнаступления. Вероятно, это случилось после того, как ВСУ отошли на более пригодные для обороны позиции вблизи Работина на зиму.

На данный момент успех российской армии не имеет серьезного значения, отмечают аналитики. Позиционные бои идут вдоль всей линии соприкосновения.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 28 декабря говорилось, что накануне ВСУ отразили три российские атаки в районе Вербового и Работина.

"Они продолжают атаковать наши позиции. Это очень тяжело для нашей пехоты. Но ребята держатся, как могут. [Российские войска] атакуют днем и ночью. Это постоянно. Они продолжают наступать, несмотря на погоду и грязь. Поля покрыты их трупами", - рассказал журналистам один из украинских военнослужащих.

Половина жителей Украины нуждается в гуманитарной помощи

В гуманитарной помощи и защите нуждаются более 17,5 млн жителей Украины, то есть почти половина населения страны, сообщила координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениз Браун.

В начале этой недели сотрудники организации доставили в прифронтовые районы тёплую одежду, одеяла и предметы первой необходимости.

"Мы доставляем необходимые людям вещи, чтобы они могли пережить зиму в своих домах в эти очень трудные холодные месяцы", - рассказала Браун на пресс-конференции.