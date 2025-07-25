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Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей. Десятки тысяч людей покинули свои дома

Камбоджа, 25 июля 2025 года.
Камбоджа, 25 июля 2025 года. Авторское право  AP Photo/Heng Sinith
Авторское право AP Photo/Heng Sinith
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
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Бангкок обвинил Пномпень в артиллерийских обстрелах, в свою очередь признав нанесение авиаударов по камбоджийской территории.

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Десятки тысяч людей в Таиланде покинули свои дома из-за столкновений, которые продолжаются на границе Таиланда и Камбоджи. Многие нашли убежище во временных приютах, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Таиланда. Тем временем в Камбодже местные власти заявили, что более 4000 человек были эвакуированы из районов, расположенных вблизи границы.

Бангкок обвинил Пномпень в артиллерийских обстрелах, в свою очередь признав нанесение авиаударов по камбоджийской территории. Обе стороны говорят об обстрелах гражданских целей. И в Таиланде, и в Камбодже заявляют о гибели военнослужащих и мирных граждан.

Боевые столкновения происходят с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации.

Эвакуационный центр в провинции Сурин. Таиланд 25 июля 2025 г.
Эвакуационный центр в провинции Сурин. Таиланд 25 июля 2025 г. AP Photo/Sakchai Lalit

Пограничный спор между двумя странами возник более века назад, еще во времена Французского Индокитая. С тех пор столкновения на границе вспыхивали регулярно; так, в мае этого года в спорном районе погиб камбоджийский солдат.

В четверг боевые действия возобновились после инцидента, в ходе которого пять тайских солдат получили ранения, в том числе один потерял ногу, в результате взрыва наземной мины.

Таиланд обвинил Камбоджу в установке новых мин на тропах, которые, по взаимному соглашению, должны были быть безопасными. Камбоджа отвергла обвинения, заявив, что мины - это остатки старых войн и беспорядков.

И армия Таиланда, и министерство обороны Камбоджи также обвинили друг друга в использовании беспилотников.

Совет Безопасности ООН, как сообщается, намерен провести экстренное заседание в Нью-Йорке.

Таиланд отвергает возможность участия третьих стран в урегулировании приграничного конфликта с Камбоджей и настаивает на проведении двусторонних переговоров. Об этом заявил представитель таиландского МИД Никорндей Баланкура.

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