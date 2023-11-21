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Индия: с блокированными в тоннеле рабочими установлена видеосвязь

С рабочими установлена видеосвязь
С рабочими установлена видеосвязь Авторское право Кадр из репортажа AFP
By Euronews
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С индийскими рабочими, блокированными в тоннеле 10 дней назад, установлена видеосвязь, им также доставили горячую пищу

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Индийские спасатели смогли установить контакт по видеосвязи с рабочими, которые уже 10 дней заблокированы в частично обрушившемся тоннеле в штате Уттаракханд. Им удалось передать рабочим видеокамеру с эндоскопом через проложенные сквозь завалы трубы. Ранее таким же способом им доставили рации, а также горячую пищу.

Попавшие в подземную ловушку люди говорят, что чувствуют себя хорошо. Местные власти заявляют, что на их вызволение потребуется еще несколько дней. Операцию осложняет движение грунта.

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