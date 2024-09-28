Хасан Насралла — исламский лидер, десятилетиями бросавший вызов Израилю

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Хасан Насралла возглавлял ливанское движение "Хезболлах" на протяжении последних трех десятилетий, превратив ее в одну из самых мощных военизированных группировок на Ближнем Востоке.

В пятницу израильские авиаудары разрушили шесть зданий в районе Харет-Хрейк в южной части Бейрута. В ЦАХАЛ заявили, что атаковали штаб-квартиру "Хезболлах". Три израильских телеканала сообщили, что главной целью был Насралла, что пока не было официально подтверждено властями страны. Представители "Хезболлах" произошедшее не комментировали.

Под руководством 64-летнего Насраллы группировка вела войны против Израиля и принимала участие в конфликте в соседней Сирии, помогая склонить баланс сил в пользу президента Башара Асада.

Проницательный стратег Насралла превратил "Хезболлах" в заклятого врага Израиля, заключив союз с шиитскими религиозными лидерами в Иране и палестинскими боевыми группировками, в частности с ХАМАС.

Насралла, которого боготворят его ливанские последователи-шииты и уважают миллионы людей в арабском и исламском мире, носит титул сеида - почетное звание, означающее, что его род ведется от пророка Мухаммеда, основателя ислама.

Пламенный оратор, которого на Западе называли экстремистом, считался прагматиком по сравнению с боевиками, которые доминировали в "Хезболлах" с её основания в 1982 году, во время гражданской войны в Ливане.

Несмотря на власть, которой он обладал, Насралла в основном жил в подполье, опасаясь покушений со стороны Израиля.

Восхождение Насраллы к власти

Насралла родился в 1960 году в бедной шиитской семье в небогатом северном пригороде Бейрута Шаршабуке. Он изучал теологию и вступил в движение "Амаль", шиитскую политическую и военизированную организацию, став позже одним из основателей "Хезболлах".

Движение "Хезболлах" было сформировано членами иранской Революционной гвардии, которые прибыли в Ливан летом 1982 года для борьбы с вторгшимися израильскими войсками.

Насралла создал базу власти, когда "Хезболлах" стала частью так называемой "оси сопротивления", коалиции поддерживаемых Ираном группировок.

В феврале 1992 года, через два дня после того, как лидер движения 39-летний Сайед Аббас Мусави был убит во время налета израильских вертолетов на юг Ливана, руководство "Хезболлах" назначило Насраллу генеральным секретарем.

Пять лет спустя Соединенные Штаты включили "Хезболлах" в список террористических организаций.

При Насралле "Хезболлах" возглавила борьбу, которая привела к выводу израильских войск из Южного Ливана в 2000 году после 18-летней оккупации. Старший сын Насраллы Хади погиб в 1997 году.

После ухода израильских войск из Южного Ливана Насралла приобрел культовый статус как в Ливане, так и во всем арабском мире. Его выступления транслировались по радио и спутниковому телеканалу группировки.

Этот статус еще больше укрепился в 2006 году после 34-дневной войны с Израилем.

В 2011 году в Сирии боевики "Хезболлах" встали на сторону сил президента Башара Асада.

"Хезболлах" присоединяется к войне между Израилем и ХАМАС

На следующией день после начала войны между Израилем и ХАМАС движение "Хезболлах" атаковало израильские военные посты вдоль границы.

В своих выступлениях на протяжении всего конфликта Насралла утверждал, что трансграничные удары отвлекают израильские силы, которые в противном случае были бы направлены против ХАМАС в Газе, и настаивал на том, что "Хезболлах" не прекратит атаки на Израиль, пока не будет достигнуто прекращение огня в секторе.

Насралла сохранял агрессивный тон, даже когда в последние недели напряженность резко возросла: Израиль объявил о новом этапе конфликта, цель которого - оттеснить "Хезболлах" от границы, чтобы позволить тысячам переселенцев с севера Израиля вернуться обратно.

Израильские удары стали причиной гибели высших военных командиров группировки, ливанские власти обвинили ЦАХАЛ во взрывах коммуникационных устройств, в основном используемых членами "Хезболлах", в результате чего погибли более 30 человек и тысячи получили ранения.