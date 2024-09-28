NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
РЕКЛАМА

Хасан Насралла — исламский лидер, десятилетиями бросавший вызов Израилю

На этом файловом фото 24 октября 2015 года лидер "Хезболлы" шейх Хасан Насралла обращается к толпе во время священного дня Ашура в южном пригороде Бейрута, Ливан.
На этом файловом фото 24 октября 2015 года лидер "Хезболлы" шейх Хасан Насралла обращается к толпе во время священного дня Ашура в южном пригороде Бейрута, Ливан. Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Daniel Bellamy и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Военное руководство Израиля заявило, что в результате "высокоточного удара" по штаб-квартире шиитского движения "Хезболлах" в Ливане 27 сентября был убит шейх Хасан Насралла.

РЕКЛАМА

Хасан Насралла возглавлял ливанское движение "Хезболлах" на протяжении последних трех десятилетий, превратив ее в одну из самых мощных военизированных группировок на Ближнем Востоке.

В пятницу израильские авиаудары разрушили шесть зданий в районе Харет-Хрейк в южной части Бейрута. В ЦАХАЛ заявили, что атаковали штаб-квартиру "Хезболлах". Три израильских телеканала сообщили, что главной целью был Насралла, что пока не было официально подтверждено властями страны. Представители "Хезболлах" произошедшее не комментировали.

Под руководством 64-летнего Насраллы группировка вела войны против Израиля и принимала участие в конфликте в соседней Сирии, помогая склонить баланс сил в пользу президента Башара Асада.

Проницательный стратег Насралла превратил "Хезболлах" в заклятого врага Израиля, заключив союз с шиитскими религиозными лидерами в Иране и палестинскими боевыми группировками, в частности с ХАМАС.

Насралла, которого боготворят его ливанские последователи-шииты и уважают миллионы людей в арабском и исламском мире, носит титул сеида - почетное звание, означающее, что его род ведется от пророка Мухаммеда, основателя ислама.

Пламенный оратор, которого на Западе называли экстремистом, считался прагматиком по сравнению с боевиками, которые доминировали в "Хезболлах" с её основания в 1982 году, во время гражданской войны в Ливане.

Несмотря на власть, которой он обладал, Насралла в основном жил в подполье, опасаясь покушений со стороны Израиля.

Восхождение Насраллы к власти

Насралла родился в 1960 году в бедной шиитской семье в небогатом северном пригороде Бейрута Шаршабуке. Он изучал теологию и вступил в движение "Амаль", шиитскую политическую и военизированную организацию, став позже одним из основателей "Хезболлах".

Движение "Хезболлах" было сформировано членами иранской Революционной гвардии, которые прибыли в Ливан летом 1982 года для борьбы с вторгшимися израильскими войсками.

Насралла создал базу власти, когда "Хезболлах" стала частью так называемой "оси сопротивления", коалиции поддерживаемых Ираном группировок.

В феврале 1992 года, через два дня после того, как лидер движения 39-летний Сайед Аббас Мусави был убит во время налета израильских вертолетов на юг Ливана, руководство "Хезболлах" назначило Насраллу генеральным секретарем.

Пять лет спустя Соединенные Штаты включили "Хезболлах" в список террористических организаций.

При Насралле "Хезболлах" возглавила борьбу, которая привела к выводу израильских войск из Южного Ливана в 2000 году после 18-летней оккупации. Старший сын Насраллы Хади погиб в 1997 году.

После ухода израильских войск из Южного Ливана Насралла приобрел культовый статус как в Ливане, так и во всем арабском мире. Его выступления транслировались по радио и спутниковому телеканалу группировки.

Этот статус еще больше укрепился в 2006 году после 34-дневной войны с Израилем.

В 2011 году в Сирии боевики "Хезболлах" встали на сторону сил президента Башара Асада.

"Хезболлах" присоединяется к войне между Израилем и ХАМАС

На следующией день после начала войны между Израилем и ХАМАС движение "Хезболлах" атаковало израильские военные посты вдоль границы.

В своих выступлениях на протяжении всего конфликта Насралла утверждал, что трансграничные удары отвлекают израильские силы, которые в противном случае были бы направлены против ХАМАС в Газе, и настаивал на том, что "Хезболлах" не прекратит атаки на Израиль, пока не будет достигнуто прекращение огня в секторе.

Related

Насралла сохранял агрессивный тон, даже когда в последние недели напряженность резко возросла: Израиль объявил о новом этапе конфликта, цель которого - оттеснить "Хезболлах" от границы, чтобы позволить тысячам переселенцев с севера Израиля вернуться обратно.

Израильские удары стали причиной гибели высших военных командиров группировки, ливанские власти обвинили ЦАХАЛ во взрывах коммуникационных устройств, в основном используемых членами "Хезболлах", в результате чего погибли более 30 человек и тысячи получили ранения.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Израиль нанес удары по целям "Хезболлах" в Бейруте

Израиль-"Хезболлах": ЦАХАЛ нанёс десятки авиаударов по южному Ливану, один человек погиб

Израиль ударил по складу с ракетами "Хезболлах"