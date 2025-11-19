Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В результате авиаудара ЦАХАЛ по лагерю палестинских беженцев в Ливане погибли 13 человек - власти

Машины скорой помощи у больницы, куда доставили пострадавших в результате израильского удара по лагерю беженцев Эйн-эль-Хильве. Ливан, 18 ноября 2025 г.
Машины скорой помощи у больницы, куда доставили пострадавших в результате израильского удара по лагерю беженцев Эйн-эль-Хильве. Ливан, 18 ноября 2025 г.
Авторское право AP Photo/Mohammed Zaatari
ВВС Израиля нанесли удар по лагерю палестинских беженцев в Ливане. Израильские военные утверждают, что целью был учебный центр ХАМАС. Однако группировка заявила, что на месте удара никакого центра нет.

В результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев в Ливане погибли 13 человек и несколько получили ранения. Об этом сообщили представители правительства.

Израильские военные утверждают, что целью был учебный центр ХАМАС. Однако группировка заявила, что на месте удара никакого центра нет. Вот что сказал журналистам местный житель:

"Они ударили по гражданскому району — там ничего нет. Только парковка. Они утверждают, что это военный лагерь, но никакого лагеря нет".

В настоящее время ЦАХАЛ занимает пять стратегических позиций на юге Ливана, и наносит удары в основном по боевикам "Хезболлах".

Группировка начала атаковать Израиль на следующий день после того, как боевики ХАМАС вторглись на юг еврейского государства, спровоцировав военные действия в Газе.

Год назад Израиль и "Хезболлах" заключили перемирие, по условиям которого ЦАХАЛ оставил за собой право наносить удары по боевикам "Хезболлах", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

Соглашение предусматривает разоружение "Хезболлах". Но в Израиле уверены, что группировке за прошедшее время удалось накопить значительное количество оружия. С момента перемирия ЦАХАЛ проводит операции и рейды на юге Ливана, утверждая, что "Хезболлах" нарушает соглашение.

