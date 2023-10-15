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Хезболла грозит Израилю вторым фронтом

Израильская военная техника у границы с Ливаном
Израильская военная техника у границы с Ливаном Авторское право AP Photo/Petros Giannakouris
By Андрей Позняков
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На израильско-ливанской границе растёт напряжённость на фоне операции ЦАХАЛа в секторе Газа.

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На фоне операции против группировки ХАМАС в секторе Газа растёт напряжённость на границе между Израилем и Ливаном. Группировка Хезболла, поддерживаемая Ираном, подтвердила, что наносила удары по еврейскому государству, выпустив по меньшей мере 20 ракет. Израильская армия сообщала о девяти ракетах и об ответном ударе по предполагаемой пусковой установке в Ливане.

Вдоль северной границы с Ливаном власти Израиля установили четырёхкилометровый периметр безопасности. Известно о первых жертвах в приграничных районах из-за обострения, среди них ливанский фотограф Иссам Абдалла, который работал на агентство Reuters. В Бейруте прошла акция протеста с требованием провести международное расследование гибели журналиста.

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