Израиль объявил о гибели одного из руководителей "Хезболлах" в результате удара по пригороду Бейрута

Обломки после израильской атаки на юге Бейрута
Обломки после израильской атаки на юге Бейрута Авторское право  Bilal Hussein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Bilal Hussein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP, The Times of Israel
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В ответ на первый с июня израильский удар президент Ливана Джозеф Аун призвал международное сообщество "принять решительные и серьёзные меры", чтобы положить конец атакам со стороны еврейского государства.

Вечером в воскресенье Израиль объявил о ликвидации начальника штаба радикального шиитского движения "Хезболлах" Хайтама Али Табатабаи, в результате удара по пригороду Бейрута. При атаке погибли пять человек и 28 получили ранения. Такие данные предоставил ливанский Минздрав.

Табатабаи считался вторым человеком после генерального секретаря Наима Кассема в командной структуре группировки, поддерживаемой Ираном.

Это был первый израильский удар по Бейруту с июня прошлого года.

Повреждения жилого дома после израильской атаки
Повреждения жилого дома после израильской атаки Bilal Hussein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Нетаньяху: Табатабаи курировал перевооружение "Хезоллах"

В ЦАХАЛ заявили, что Табатабаи "командовал большинством подразделений "Хезболлах" и прилагал все усилия, чтобы вернуть их в состояние боевой готовности для войны с Израилем".

"Мы продолжим действовать решительно, чтобы предотвратить любую угрозу для жителей севера и государства Израиль", – отметил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Израиль не позволит "Хезболлах" восстановить свою силу", – подчеркнул в своём видеообращении премьер-министр Биньямин через несколько часов после авиаудара. Глава правительстве назвал Табатабаи "массовым убийцей", на руках которого "кровь многих израильтян и американцев".

Израильский МИД утверждает, что убийство высокопоставленного боевика произошло после неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболлах".

В "Хезболлах" подтвердили гибель Табатабаи и заявили, что изучают вопрос об ответных мерах. "Сегодняшнее нападение [...] открывает путь к эскалации атак по всему Ливану", – сказал Махмуд Камати, заместитель председателя политического совета группировки.

Президент Ливана Джозеф Аун осудил воскресное нападение и обвинил Израиль в отказе выполнять условия соглашения о прекращении огня. Он призвал международное сообщество "вмешаться решительно и серьёзно, чтобы остановить нападения на Ливан и его народ".

Табатабаи возглавлял элитное подразделение "Хезболлах" "Радван".

Он считался преемником Ибрагима Акиля, который был убит в сентябре 2024 года в результате израильских атак, уничтоживших большую часть высшего руководства радикальной группировки, включая многолетнего лидера Хасана Насраллу.

Поделиться Комментарии

