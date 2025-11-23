Израиль объявил о гибели одного из руководителей "Хезболлах" в результате удара по пригороду Бейрута

В ответ на первый с июня израильский удар президент Ливана Джозеф Аун призвал международное сообщество "принять решительные и серьёзные меры", чтобы положить конец атакам со стороны еврейского государства.
Вечером в воскресенье Израиль объявил о ликвидации начальника штаба радикального шиитского движения "Хезболлах" Хайтама Али Табатабаи, в результате удара по пригороду Бейрута. При атаке погибли пять человек и 28 получили ранения. Такие данные предоставил ливанский Минздрав.
Табатабаи считался вторым человеком после генерального секретаря Наима Кассема в командной структуре группировки, поддерживаемой Ираном.
Это был первый израильский удар по Бейруту с июня прошлого года.
Нетаньяху: Табатабаи курировал перевооружение "Хезоллах"
В ЦАХАЛ заявили, что Табатабаи "командовал большинством подразделений "Хезболлах" и прилагал все усилия, чтобы вернуть их в состояние боевой готовности для войны с Израилем".
"Мы продолжим действовать решительно, чтобы предотвратить любую угрозу для жителей севера и государства Израиль", – отметил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.
"Израиль не позволит "Хезболлах" восстановить свою силу", – подчеркнул в своём видеообращении премьер-министр Биньямин через несколько часов после авиаудара. Глава правительстве назвал Табатабаи "массовым убийцей", на руках которого "кровь многих израильтян и американцев".
Израильский МИД утверждает, что убийство высокопоставленного боевика произошло после неоднократных нарушений режима прекращения огня со стороны "Хезболлах".
В "Хезболлах" подтвердили гибель Табатабаи и заявили, что изучают вопрос об ответных мерах. "Сегодняшнее нападение [...] открывает путь к эскалации атак по всему Ливану", – сказал Махмуд Камати, заместитель председателя политического совета группировки.
Президент Ливана Джозеф Аун осудил воскресное нападение и обвинил Израиль в отказе выполнять условия соглашения о прекращении огня. Он призвал международное сообщество "вмешаться решительно и серьёзно, чтобы остановить нападения на Ливан и его народ".
Табатабаи возглавлял элитное подразделение "Хезболлах" "Радван".
Он считался преемником Ибрагима Акиля, который был убит в сентябре 2024 года в результате израильских атак, уничтоживших большую часть высшего руководства радикальной группировки, включая многолетнего лидера Хасана Насраллу.