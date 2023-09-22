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ЕСПЧ требует от Азербайджана не пытать и не убивать жителей Нагорного Карабаха

Военные открыли ворота в лагерь для беженцев у Степанакерта/Ханкенди. 21 сентября 2023
Военные открыли ворота в лагерь для беженцев у Степанакерта/Ханкенди. 21 сентября 2023 Авторское право Russian Defense Ministry Press Service via AP
By Андрей Позняков
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В Страсбурге считают серьёзными риски нарушения фундаментальных прав человека в Нагорном Карабахе, несмотря на прекращение огня.

Европейский суд по правам человека потребовал от Азербайджана воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к гибели людей и нарушению запрета на пытки в Нагорном Карабахе. Это решение было принято на основании обращения Армении, поскольку риски серьёзных нарушений прав человека сохраняются, несмотря на соглашение о прекращении огня, – говорится в коммюнике ЕСПЧ.

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Тем временем представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Баку продолжают переговоры о порядке интеграции региона в состав Азербайджана. На повестке дня план отвода войск и возвращения местных жителей в свои дома.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оценивает ситуацию в Нагорном Карабахе как крайне тяжёлую. Он заявляет, что есть надежды на положительные подвижки, но не исключает необходимости эвакуации армянского населения.

В Ереване продолжаются массовые акции протеста оппозиции, сопровождающиеся беспорядками. Противники Пашиняна требуют отставки правительства, обвиняя его в капитуляции и недостаточной поддержке Нагорно-Карабахской республики.

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