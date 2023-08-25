Италия: новые рекорды по числу беженцев на Лампедузе

By Euronews

Итальянская Лампедуза принимает по 500 беженцев в день. Власти пока не видят эффекта от меморандума о сдерживании миграционных поток, подписанного ЕС и Тунисом.

На итальянской Лампедузе после двухдневного перерыва возобновилась высадка мигрантов, за сутки туда прибыли свыше 500 человек. Местный центр приема беженцев, которым управляет итальянский Красный Крест, вновь переполнен. Однако его руководство ищет и находит другие решения.

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Все дело в балансе

Франческа Базиле, руководитель миграционного отдела Красного Креста, уточняет: "У нас никогда не было проблем с большим количеством прибывающих. Мы всегда могли перевезти людей в другие места. Трансферы осуществляются ежедневно, это позволяет выдерживать баланс между прибытием и отъездом. Всего в центре работают около 120 человек, это и сотрудники, и волонтеры. Они специализируются в различных областях и полностью обучены всем аспектам своей работы".

Покинув Лампедузу, мигранты перераспределяются по стране. С начала года в Италию прибыли более 12 тысяч несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Среди них много выходцев стран к югу от Сахары. Как правило, люди выезжают в Европу из Туниса.

Меморандум пока не работает?

Эмма Конти представляет НПО "Средиземноморская надежда". "Мигранты рассказывают нам о злоупотреблениях, которым подвергались в Тунисе, прежде чем пересечь Средиземное море, - вспоминает она. - Они говорят, что это случалось порой прямо перед отъездом из страны. Многие жалуются, что их увозили в пустынную местность недалеко от границы с Ливией, оставляли там без воды и еды".

2023 -й станет годом с одним из самых высоких показателей притока мигрантов. Стотысячный порог преодолен несколько дней назад. И это несмотря на подписанный ЕС и Тунисом меморандум. В нем североафриканская страна обязалась сдерживать отток мигрантов в обмен на более чем 100 миллионов евро. Однако через месяц с лишним после утверждения документа статистика для стран ЕС неутешительна: в Италии, к примеру, количество прибывших увеличилось по сравнению с периодом до подписания меморандума.