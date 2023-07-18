О чём договорились Евросоюз и Тунис?

Высокопоставленная делагация Евросоюза заключила сделку с Тунисом, несмотря на сообщения о нарушении им прав человека. ЕС ждёт от этой североафриканской страны сотрудничества в управлении миграцией.

После нескольких недель интенсивных переговоров Европейский союз и Тунис наконец подписали меморандум о взаимопонимании, охватывающий самые разные темы, от миграции до экономического сотрудничества.

Сделка была обнародована в воскресенье после встречи в столице этой страны между президентом Туниса Каисом Саидом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, к которым присоединились глава правительства Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Во времена геополитической неопределенности важно углублять сотрудничество с нашими стратегическими партнёрами», — сказала фон дер Ляйен.

Официальной презентации меморандума предшествовал шквал спекуляций и сообщений в СМИ о том, сколько денег своих налогоплательщиков стойкий поборник прав человека Евросоюз готов выделить Тунису, правительство которого неоднократно обвинялось, в том числе со Европарламентом, в ущемлении свободы слова, независимости судебной власти и гражданского общества.

Саида, в частности, критиковали за возвращение страны к авторитаризму и расистское отношение к африканским мигрантам. Президент получил резкую отповедь со стороны ООН после того, как в феврале он заявил, что «толпы нелегалов, прибывающие из стран южнее Сахары, были частью преступного плана по изменению демографического ландшафта Туниса».

Но в воскресенье фон дер Ляйен, Рютте и Мелони замяли полемику и, следуя девизу «цель оправдывает средства», избрали прагматичный подход к решению одной из самых насущных проблем ЕС: миграции.

Что в меморандуме?

На бумаге меморандум о взаимопонимании представляет собой заявление о политических намерениях, сделанное совместно Евросоюзом и Тунисом для улучшения двусторонних отношений и решения общих проблем «стратегическим и всеобъемлющим» образом.

Текст не является обязывающим и сам по себе не содержит никаких обязательств. Тем не менее, в нем представлены планы действий, которые будут постепенно одобрены странами-членами ЕС, конкретизированы, превращены в правовые инструменты и реализованы.

Планы разбиты на пять тематических блоков: макроэкономическая стабильность; экономика и торговля; переход к «зелёной» экономике; контакты между людьми и миграция. В каждой категории представлены различные инвестиционные проекты и проекты сотрудничества, многие из которых предполагают прямое выделение средств из общего бюджета ЕС.

Сколько обещано денег?

В меморандуме содержатся расплывчатые финансовые ориентиры, которые могут измениться в зависимости от развития событий на местах. Но некоторые предварительные цифры уже появились.

Одна из них - 150 млн евро. Такую сумму ЕС намерен предоставить в качестве бюджетной поддержки тунисскому правительству, которое в последние годы изо всех сил пыталось привести в порядок государственные финансы.

Считается, что страна находится на грани банкротства в результате хаоса, вызванного пандемией COVID-19, инфляции, глобального роста цен на сырьевые товары, высокого уровня безработицы и оттока иностранных инвестиций, вызванного продолжающимся отступлением от демократии.

Брюссель опасается, что быстро слабещая экономика может вскоре рухнуть и ещё больше усугубить внутреннюю нестабильность Туниса, вытолкнув людей из страны к внешним границам ЕС.

Пакет в 150 миллионов призван избежать наихудшего сценария и обеспечить правительство Туниса достаточной ликвидностью для обеспечения основных услуг и заложить основу для экономических реформ.

Кроме того, меморандум предусматривает выделение 307,6 млн евро на разработку ELMED, линии электропередачи между Тунисом и Италией для торговли дешевой возобновляемой энергией, и до 150 млн евро на строительство подводного кабеля Medusa, в котором будет использоваться оптоволоконная технология. Он соединит 11 средиземноморских стран.

Эти проекты будут финансироваться грантами из бюджета ЕС и кредитами, предоставленными Европейским инвестиционным банком, то есть некоторые заимствования должны быть возвращены.

Как насчет миграции?

Тунис вместе с Ливией считается главными воротами для лиц, которые хотят добраться до европейских берегов и получить там убежище. Некоторые из этих мигрантов являются гражданами Туниса, спасающимися от репрессивной политики страны, а другие прибывают из далёких мест, таких как Египет, Кот-д'Ивуар, Сирия, Афганистан, Пакистан и Бангладеш.

Из-за своей географической близости Италия в подавляющем большинстве случаев представляет собой первый пункт назначения для тысяч мигрантов, которые каждый месяц пытаются проплыть опасным средиземноморским маршрутом. Часто они платят непомерно большие суммы денег, чтобы сесть на переполненное судно без всяких удобств.

По данным агентства Frontex, в прошлом году было совершено более 102 тыс незаконных пересечений внешней границы ЕС через Центральное Средиземноморье, что на 51% больше, чем в 2021 году. Италия изо всех сил пыталась справиться с этим наплывом и объявила чрезвычайное положение для развертывания дополнительных ресурсов.

Вот почему миграция является ключевым элементом меморандума. Он предусматривает первоначальное выделение 105 млн евро на борьбу с контрабандой, усиление пограничного контроля и ускорение возвращения лиц, чьи заявления на убежища были отклонены.

Тунисским властям будут предоставлены поисково-спасательные катера, джипы, радары, беспилотники и другие виды патрульной техники. В этом будут участвовать Международная организация по миграции и ведомство ООН по делам беженцев.

«Мы не переводим деньги властям, чтобы они тратили их, как им заблагорассудится, — сказал высокопоставленный сотрудник ЕС, который говорил на условиях анонимности. - Это вовсе не карт-бланш».

Чиновник настаивал на том, что Тунис будет забирать назад только своих собственных граждан, а не тысячи лиц, которые путешествуют по стране в попытке добраться до блока и получить там убежище. Точно так же Тунису не будет предложено принять на своей территории представителей других национальностей, которым было отказано в возможности остаться в ЕС.

«Тунис не предназначен для сбора незаконных мигрантов", — сказал чиновник, напомнив об аналогичном заявлении, ранее сделанном правительством Туниса.

Параллельно с этим ЕС будет стремиться облегчить высококвалифицированным тунисцам переезд в Европу для легальной работы. По словам чиновника, Германия, Франция и Бельгия уже предложили 300 вакансий для таких людей в рамках инициативы "партнёрство талантов».

Будут ли дальнейшие выплаты Тунису?

Да, может быть, но всё зависит от Международного валютного фонда. В дополнение к более чем 700 млн евро, которые уже были выделены, Брюссель готов предложить существенный пакет макрофинансовой помощи, чтобы укрепить хрупкую экономику Туниса и предотвратить выход ситуации из-под контроля.

Урсула фон дер Ляйен заявила в прошлом месяце, что блок готов предоставить до 900 млн евро. "Мы по-прежнему готовы оказать Тунису макрофинансовую помощь, как только будут выполнены необходимые условия», — сказала она.

Условия относятся к продолжающимся переговорам между Тунисом и МВФ по кредитному соглашению сроком на 48 месяцев на сумму 1,9 млрд долларов (или 1,69 млрд евро). В обмен на деньги сделка, предложенная Фондом в октябре, требует значительных реформ, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, улучшения налогообложения и государственного субсидирования, прозрачности, более эффективного госуправления и борьбы изменением климата.

Позже президент Саид назвал эти условия «иностранным диктатом, который приведёт к еще большей бедности», что поставило кредит в состояние неопределенности. Брюссель, который, как и Рим, возлагал большие надежды на проводимый МВФ процесс, считает, что подписание меморандума придаст импульс, необходимый для завершения переговоров.

Только когда кредит будет оформлен и готов к работе, ЕС сможет переключить внимание на собственную макрофинансовую помощь. В последний раз блок предлагал такую программу Тунису в мае 2020 года, когда европейские Парламент и Совет одобрили пакет на 600 млн на преодоление последствий пандемии коронавируса.