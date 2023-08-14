Миграционный кризис: Лампедуза просит Европу о помощи

Мэр острова заявил, что Европа "не спешит вмешиваться" и "просто наблюдает" за трагедией в Средиземном море.

"Открытая рана в нашей человечности" - так назвал папа Франциск ситуацию с мигрантами в Средиземноморье на фоне недавних кораблекрушений. Понтифик призвал политиков и дипломатов "залечить" эту рану "в духе солидарности и братства".

РЕКЛАМА

К этому же призывает и мэр острова Лампедуза. Мигранты продолжают прибывать туда нескончаемым потоком.

В субботу туда прибыло судно Ocean Viking, завершившее свою крупнейшую на сегодняшний день спасательную операцию, подобрав у берегов Туниса более 620 мигрантов.

Мэр заявил, что Европа "не спешит вмешиваться" и "просто наблюдает" за трагедией в Средиземном море.

Мы находимся в центре Средиземноморья и не можем отвернуться, если есть люди, которые просят о помощи и спасении. Логично, что про Лампедуза не может справиться одна. Нам необходимы европейские силы, помощь европейских спасателей на море Филиппо Маннино мэр Лампедузы

В то же время Европол пытается бороться с торговцами людьми, ответственными за стимулирование миграционных потоков.

В Испании были арестованы 19 человек, которые в составе ОПГ предположительно занимались незаконным ввозом сирийских мигрантов в Испанию, Германию и Норвегию.

По данным следствия, "миграционный маршрут проходил через Африку, Азию и Европу, а каждый мигрант платил 20 000 евро".