"На любой вкус": кулинарная коллекция Катара

В Дохе можно найти блюда на любой вкус. В этом выпуске передачи мы обратим пристальное внимание на кулинарное многообразие Катара. Это действительно плавильный котел мультикультурной кухни.

В Катаре есть действительно все блюда, предлагаемые как туристам, так и местным жителям. Хотя страна известна своими многочисленными модными ресторанами высокого класса, копните немного глубже, и вы найдете несколько скрытых жемчужин.

Семейный ресторан Чжэнь Цзя Ни специализируется на традиционной северо-восточной китайской кухне. Она говорит, что в Дохе многое изменилось с тех пор, как ее родители открыли здесь свой первый ресторан более десяти лет назад. Он и сейчас работает в Вест-Бей, прибрежном районе Дохи.

"Почему я открыла свой ресторан? Потому что я люблю поесть", - шутит Цзя Ни.

Она говорит, что сейчас здесь гораздо легче найти китайские ингредиенты, чем десять лет назад.

"Раньше мы привозили ингредиенты из Китая, везли с собой прямо в багаже. Сейчас намного проще: здесь открылся китайский супермаркет. Так что работать нам стало легче", - рассказывает Цзя Ни.

Фудблогер Рейчел Моррис рада тому, что в городе появляется все больше ресторанов семейного типа. Автор кулинарного блога "Life on the Wedge" Моррис знает толк во всех блюдах, которые может предложить Доха.

"Катар - страна, где очень любят поесть. Мы много едим, любим обедать и ужинать вне дома. А еще тут настоящее смешение культур, и многие хотят воспроизвести вкусы и ароматы своей родины", - говорит Моррис.

Азиатская кухня представлена в Дохе в изобилии. Помимо китайской кухни вы можете попробовать великолепные блюда тайской, бирманской и вьетнамской кухни - и все это под одной крышей в ресторане Tuk Tuk Saigon.

Tuk Tuk Saigon открыл свои двери во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Поскольку в Катар съехались футбольные болельщики со всего мира, то и предложение еды стало значительно более интернациональным.

"Tuk Tuk Saigon предлагает не только еду. Мы привозим атмосферу", - говорит совладелица Tuk Tuk Saigon Натча Киджулладжарит Фрил.

"Мы привозим элементы декора из Таиланда, из Вьетнама, чтобы вы пришли, и наслаждались как атмосферой и качеством блюд", - рассказывает она.

Бирманская кухня недавно появилась в меню, и Моррис она очень понравилась.

"Одно из моих любимых блюд - бирманские спагетти. [...] Это блюдо нравится мне всем. Оно сладкое, немного острое, хрустящее. В нем есть соленые огурцы. Это очень круто", - говорит она.

Создание "сообщества гурманов"

Местные жители, безусловно, избалованы выбором в Дохе. Фудблогер и соавтор книги "QATAR Bite by Bite: A Lighthearted Look into Qatar's Food Scene" Терри Бут организует кулинарные туры.

"Один из них мы назвали "Гурманы на прогулке", в ходе которого мы посещаем три разных ресторана на одной улице или в одном районе. А другой - "Гурманы под одной крышей", как здесь, в Westin, где мы пробуем блюда в трех разных ресторанах, но в пределах отеля или гостиничного комплекса", - объясняет Бут.

В течение вечера Бут обходит гостей, следя за тем, чтобы все были довольны и сыты. Он работает в нефтегазовой отрасли, вести кулинарный блог он начал три года назад.

"Я делаю это ради удовольствия. Я действительно получаю массу положительных эмоций", - делится Бут.

Привезти Южную Америку в Доху

В Катаре можно попробовать не только азиатскую кухню.

В последние годы перуанская кухня взяла кулинарный мир штурмом, как в сфере кулинарных тенденций, так и в сфере haute cuisine. Когда говорят о перуанской кухне, на ум приходят в первую очередь севиче или киноа. Но она гораздо богаче, рассказывает Хасан Каябаси, шеф-повар ресторана COYA Doha.

"Севиче - это то, что олицетворяет Перу. Но это еще не все. У нас есть 3000 различных видов картофеля, около сотни видов кукурузы", - напоминает шеф.

До 16 века в Европе и на Востоке не знали, что такое картофель.

"Он родом из Перу. Еще есть чили, который также характерен для Перу. В нашей стране его добавляют практически во все блюда", - говорит Каябаси.

Одно из фирменных блюд его ресторана - Arroz Nikkei. Это маринованный морской окунь, обжаренный на открытом огне, ломтики которого выкладываются на ароматный рис.

Обжигающий вкус Кореи

С глобальным ростом популярности корейской поп-музыки и сериалов, популярность корейского барбекю также выросла. Это "по-настоящему интерактивное застолье", как говорят в Дохе.

Ресторан Yee Hwa впервые открыл свои двери в Катаре в 1998 году, за несколько лет до начала корейской культурной волны. Сегодня Сын Мун продолжает дело своих родителей, открыв еще два филиала.

"Корейское барбекю отличается тем, что в приготовлении участвуют все сидящие за столом. Наше мясо тонко нарезано, поэтому оно готовится легко и в удобном для вас темпе", - объясняет Мун.

Мясо для корейского барбекю нарезается очень тонко Euronews

Малазийские изыски

Mama Rozie, ресторан с обширным меню малазийской и индонезийской кухни, обещает вкус домашней еды.

Мама Рози родилась в Малайзии. В Катар она перебралась со своей семьей в 1996 году. Вскоре после переезда она начала готовить еду для соотечественников, которые скучали по домашней пище вдали от родины. вкус дома вдали от дома.

Благодаря поддержке своей общины, она расширила свой домашний бизнес до ресторана, которым сейчас владеет.

Ренданг из говядины, лакса и сатэй - эти национальные блюда Малайзии самые популярные в ее меню.

Домашняя еда от мамы Рози Euronews

Польская кухня в Дохе?

Недалеко от Mama Rozie находится Polka, первый и единственный польский ресторан в Катаре.

Магда Люкс открыла Polka в 2022 году, соскучившись по кухне родной страны. Помимо того она хотела поделиться частичкой своей культуры с другими.

"Это похоже на маленький музей. Мы почти все сделали вручную, многое из дерева", - говорит Магда.

Польская кухня - это не только "пероги" и бигос. Меню обещает типичный обед выходного дня в Польше.

Блюда ресторана Polka Euronews

"Здесь мы называем это тушеной капустой, но для поляков это голубцы ("голумпки") - мясо и рис, завернутые в капустные листья", - рассказывает владелица ресторана.

"Для меня самое важное - делиться своей культурой. Делиться культурой через еду - это прекрасно. Это делает меня счастливой", - говорит Магда.