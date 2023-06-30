Опять по разные стороны: общины Косовска-Митровицы теряют точки соприкосновения

Косовска-Митровица - уникальный и сложный город в северном Косове. Населяющие его общины, сербская и албанская, сегодня вновь живут в ситуации максимального напряжения. Почему такой регресс и что нужно делать? Об этом - репортаж Моники Пинны для программы "Очевидец".

Мост через реку Ибар в городе Косовска-Митровица - наглядный символ разделения между этническими сербами и албанцами в Косове. К северу от него люди говорят на сербском и платят в динарах. К югу слышна албанская речь и в ходу евро.

Результат бойкота

Разногласия между общинами углубились после внеочередных муниципальных выборов 23 апреля 2023 года. Сербы их бойкотировали выборы, в итоге в северных районах, где большинство - именно сербское население, победу одержали четыре мэра из числа этнических албанцев.

Напряженность достигла апогея в мае, когда центральное правительство Косова решило добиться их введения в должность. В городе Звечан сербские протестующие пытались заблокировать чиновникам вход в офисы. В результате столкновений с натовскими миротворческими войсками Kfor были ранены сорок солдат и более пятидесяти сербских демонстрантов.

Новый виток эскалации?

Это вызвало опасения нового всплеска конфликта в Косове по аналогии с войной 1999 года, остановленной с вмешательством НАТО.

Косово, в прошлом автономный край Сербии в бывшей Югославии, провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали более сотни стран, но не Сербия. Там ясно сказали, что никогда не отдадут Косово.

Сербская активистка Милица Андрич Ракич считает, что отношения между сербской и албанской общинами в Косове достигли самой низкой точки за последнее десятилетие. "Отчасти это объясняется нежеланием Косова и Сербии конструктивно вести диалог и выполнять соглашения, предусмотренные для сербской общины", - отмечает Ракич. - Одно из самых важных - договор об Ассоциации, или Сообществе, сербских муниципалитетов. Его достигли 10 лет назад, но так и не реализовали".

Согласно Брюссельскому соглашению 2013 года, Сообщество должно обеспечить высокий уровень самоуправления для этнических косовских сербов, но Белград и Приштина все еще не пришли к единой точке зрения о том, как его реализовать. Эта болевая точка в отношениях блокирует процесс нормализации в регионе.

Эксперты сходятся во мнении, что в настоящее время там нет условий, которые могли бы привести к реальному конфликту в Косове. Однако ситуация остается нестабильной, что может иметь последствия и за пределами региона. ЕС призывает Косово и Сербию найти решение. С войной в Украине Западные Балканы рассматриваются как новый фронт противостояния между Москвой и Брюсселем. Нынешняя тупиковая ситуация замедляет и без того долгий путь Косова и Сербии в ЕС.

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