Приштина отозвала лицензию у "дочки" Telekom Srbija

Косовские власти указывают на административные нарушения, в частности за предоставление документации "неконституционного содержания". К примеру, в ней косовские города указывались как сербские.
Новое дело всколыхнуло стабильность в Косове.
У MTS D.O.O., телекоммуникационной компании Telekom Serbia, работающей в Косове, отозвана лицензия на ведение бизнеса.
Правительство указывает на административные нарушения, в частности за предоставление документации "неконституционного содержания". К примеру, в ней косовские города указывались как сербские.
Компания оспаривает это решение.
Приштина утверждает, что защищает верховенство права, выступая с инициативами по борьбе с коррупцией. Представитель косовского правительства, с которым связался Euronews, утверждает:
"Какими бы благородными ни были цели компании, она подчиняется законам, которые она должна соблюдать, чтобы уважать демократические структуры страны, в которой она работает".
Европейский Союз заявил, что "внимательно" относится к ситуации в стране-кандидате на членство. Еврокомиссия сообщила Euronews, что ведет переговоры со всеми сторонами.
В последние недели Косово потряс еще один аналогичный случай.
Правительство приняло решение приостановить работу ведущего частного телеканала страны "Клан Косова", также на основании административных процедур. Но в конечном итоге суд позволил каналу, критикующему правительство, продолжить вещание.
Но теперь все чаще премьер-министра Косова Альбина Курти обвиняют в "авторитарном дрейфе".