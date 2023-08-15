Приштина отозвала лицензию у "дочки" Telekom Srbija

Косовские власти указывают на административные нарушения, в частности за предоставление документации "неконституционного содержания". К примеру, в ней косовские города указывались как сербские.

Новое дело всколыхнуло стабильность в Косове.

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У MTS D.O.O., телекоммуникационной компании Telekom Serbia, работающей в Косове, отозвана лицензия на ведение бизнеса.

Правительство указывает на административные нарушения, в частности за предоставление документации "неконституционного содержания". К примеру, в ней косовские города указывались как сербские.

Компания оспаривает это решение.

Очевидно, что это решение властей, находящихся сейчас у власти в Приштине, оказать давление на важнейшую инвестицию компании на территории, которая принадлежит государству Сербия Владимир Лючич гендиректор Telekom Srbija

Приштина утверждает, что защищает верховенство права, выступая с инициативами по борьбе с коррупцией. Представитель косовского правительства, с которым связался Euronews, утверждает:

"Какими бы благородными ни были цели компании, она подчиняется законам, которые она должна соблюдать, чтобы уважать демократические структуры страны, в которой она работает".

Европейский Союз заявил, что "внимательно" относится к ситуации в стране-кандидате на членство. Еврокомиссия сообщила Euronews, что ведет переговоры со всеми сторонами.

В последние недели Косово потряс еще один аналогичный случай.

Правительство приняло решение приостановить работу ведущего частного телеканала страны "Клан Косова", также на основании административных процедур. Но в конечном итоге суд позволил каналу, критикующему правительство, продолжить вещание.

Но теперь все чаще премьер-министра Косова Альбина Курти обвиняют в "авторитарном дрейфе".