Косово: выборы на фоне слабой экономики и межэтнической напряжённости

By Euronews

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Косово идет на выборы на фоне слабой экономики и возобновившейся межэтнической напряжённости между албанцами и сербами. Парламентские выборы в частично признанной республике состоятся в это воскресенье.

Большинство прогнозов прочат уходящему премьер-министру левоцентристу Альбину Курти, этническому албанцу лишь незначительное большинство, и в таком случае он будет вынужден сформировать коалицию со своими основными соперниками.

Но экономисты предупреждают, что каким бы ни был результат голосования, следующему правительству придется бороться с растущей бедностью, чтобы противостоять угрозам этнического противостояния на севере страны.

"В Косове нет этнического конфликта, - считает Агим Шахими, председатель Косовского делового союза. - В Косове основная проблемы — это экономика, которую Косово должно решить для всех общин: для албанцев, сербов, боснийцев, турок, чтобы повысить уровень жизни. Самая большая проблема в том, как это сделать".

По данным недавнего отчета Всемирного банка, Косово — европейская страна, где уровень бедности снижается медленно. "Обычные люди в одиночку борются с инфляцией и несостоявшейся экономической системой", - утверждает Стефан Калаба, сербский активист НПО CASA.

"На высоком уровне политики в Приштине, политики в Белграде практически застряли, - говорит Калаба. - Но на нижнем уровне люди взаимодействуют, просто живут своей жизнью".

Уходящий премьер-министр Косова Альбин Курти, а также президент Сербии Александр Вучич подверглись критике со стороны международного сообщества и внутри своих стран за возобновившуюся поляризацию между Приштиной и сербами.

Эралдин Фазлиу Политический редактор косовского телеканала KTV на албанском языке:

"То, чего он (Курти) по крайней мере на данном этапе не смог сделать, так это заставить людей, живущих на севере, в принципе принять его политику, и это, я думаю, самый сложный шаг, потому что, как мы знаем, люди, живущие на севере Косова, не только контролируются Белградом, но и их здравоохранение, и их системы образования оплачиваются Сербией".

Одним из результатов десятилетий неразрешенного конфликта после войны 1999 года, которая принесла независимость Косову от Сербии, является то, что из-за структурных экономических проблем квалифицированная молодёжь массово мигрирует в Западную Европу.

"В настоящее время Косово зависит от международной помощи, без этого Косово вообще не будет устойчивым. Это одна из самых бедных экономик в Европе", - говорит Петар Джорджевич, руководитель сербской НПО в Грачанице.