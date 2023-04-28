"Сербия никогда не признает независимость Косова"

Сербия никогда не согласится с тем, чтобы Косово стало членом ООН. С таким заявлением выступил глава МИД Сербии Ивица Дачич на заседании Совбеза ООН
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подтвердил, что Белград не пойдет на уступки в вопросе признания независимости Косова.
Выступая на заседании Совета безопасности ООН, он высказался против идеи принятия его в ООН.
Накануне в Белграде прошла акция протеста против европейского плана по нормализации отношений между Сербией и Косовым.
Он предусматривает с одной стороны уступки Приштиной местным сербам, а с другой – согласие Белграда на вступление Косова в международные организации без формального признания его независимости.
Заявление Дачича на заседании СБ ООН было сделано после очередной эскалации, связанной с выборами на севере Косова, которые бойкотировало местное сербское большинство.
Осенью прошлого года сербы покинули госучреждения Косова в знак протеста против плана Приштины заменить сербские автомобильные номерные знаки на косовские.
Сербия обвиняет власти Косова в невыполнении брюссельских соглашений, которые были заключены между Белградом и Приштиной 19 апреля 2013 года.
В соответствии с ними в непризнанном Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике.
На недавно прошедших переговорах представителей Белграда и Приштины при посредничестве Евросоюза стороны договорились по некоторым позициям соглашения о пути к нормализации отношений Косова и Сербии, в частности об имплементации Сообщества сербских муниципалитетов. Без имплементации этой договоренности Белград отказывается двигаться дальше в нормализации отношений с Приштиной.