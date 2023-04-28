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Сербия

"Сербия никогда не признает независимость Косова"

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Граффити, на котором изображена карта Косово, герб и флаг Сербии с надписью: "Не сдаваться!" в Белграде
Граффити, на котором изображена карта Косово, герб и флаг Сербии с надписью: "Не сдаваться!" в Белграде   -  Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Сербия никогда не согласится с тем, чтобы Косово стало членом ООН. С таким заявлением выступил глава МИД Сербии Ивица Дачич на заседании Совбеза ООН

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подтвердил, что Белград не пойдет на уступки в вопросе признания независимости Косова.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, он высказался против идеи принятия его в ООН.

Я хочу четко заявить здесь, в штаб-квартире ООН, что Сербия не может и никогда не признает провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косова и никогда не согласится с тем, чтобы Косово стало членом ООН
Ивица Дадич
министр иностранных дел Сербии

Накануне в Белграде прошла акция протеста против европейского плана по нормализации отношений между Сербией и Косовым.

Он предусматривает с одной стороны уступки Приштиной местным сербам, а с другой – согласие Белграда на вступление Косова в международные организации без формального признания его независимости. 

Заявление Дачича на заседании СБ ООН было сделано после очередной эскалации, связанной с выборами на севере Косова, которые бойкотировало местное сербское большинство.

Осенью прошлого года сербы покинули госучреждения Косова в знак протеста против плана Приштины заменить сербские автомобильные номерные знаки на косовские.

Сербия обвиняет власти Косова в невыполнении брюссельских соглашений, которые были заключены между Белградом и Приштиной 19 апреля 2013 года.

В соответствии с ними в непризнанном Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов — орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. 

На недавно прошедших переговорах представителей Белграда и Приштины при посредничестве Евросоюза стороны договорились по некоторым позициям соглашения о пути к нормализации отношений Косова и Сербии, в частности об имплементации Сообщества сербских муниципалитетов. Без имплементации этой договоренности Белград отказывается двигаться дальше в нормализации отношений с Приштиной.

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