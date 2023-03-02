За год Евросоюз принял 4 миллиона украинских беженцев

Год назад Евросоюз начал принимать украинских беженцев. Для этого Брюссель привёл в действие свою Директиву о временной защите. В результате этого беспрецедентного решения 4 миллиона человек, спасавшихся от войны, получили право остаться в странах ЕС до марта 2024 года.

Корреспондент Euronews Винченцо Дженовезе попросил еврокомиссара по внутренним делам Илву Юханссон подвести итоги этих 12 месяцев, но вначале показал ей интервью с украинкой, которую поселили в Германии.

Украинская беженка Альбина:

"Я здесь постоянно занята, мне не дают покоя. Мне то и дело приходится делать какую-то бумажную работу, например, оформлять заново документ, срок действия которого истекает в конце года. У меня нет времени, чтобы посвятить себя изучению немецкого языка и воспитанию дочери".

Винченцо Дженовезе, Euronews:

Что, на ваш взгляд, можно сделать, чтобы ускорить эти процедуры, с которыми сталкиваются беженцы?

Илва Юханссон, Еврокомиссар по внутренним делам:

У нас, конечно, много проблем. Мы расселили по Евросоюзу 4 миллиона украинских беженцев. Это огромный вызов для всего ЕС, особенно для тех стран-членов, которые больше всего пострадали, таких как Чешская Республика, Эстония, Польша, но также и Германия. Если бы кто-то спросил меня год назад, до того, как разразилась война, сможете ли вы справиться с 4 миллионами новых беженцев так, как нужно, то, я думаю, очень немногие из нас смогли бы ответить положительно, без каких-либо колебаний. Поэтому, принимая во внимание огромные проблемы, я думаю, что это действительно великие достижения.

Винченцо Дженовезе, Euronews:

Другими проблемами, вызывающими обеспокоенность, по-видимому, являются жильё и работа для украинские беженцы, как мы видим в следующем интервью.

Марта Ярошевич, Центр миграционных исследований в Варшавского университета:

Мигранты более-менее адаптированы, но сейчас стоит вопрос их доступа к рынку труда, есть огромные проблемы с квартирами. Настало время нам подумать о более долгосрочной стратегии.

Илва Юханссон, Еврокомиссар по внутренним делам:

Я думаю, что это интервью действительно показывает, где мы сейчас находимся. Мы уже отошли от чрезвычайной ситуации, и сейчас мы занимаемся другими вопросами. У нас уже работает более 600 тыс украинцев. Ещё 400 тыс зарегистрированы в государственных службах занятости. Это означает, что примерно половина беженцев в трудоспособном возрасте более или менее находится на рынке труда. Это не так уж плохо. Но, конечно, нам нужно делать больше. В наших школах учатся 750 тыс украинских детей. Но то, что здесь тоже упоминалось, жилье, конечно, является проблемой во многих и многих регионах и городах.

Винченцо Дженовезе, Euronews:

Считаете ли вы, что этот инструмент, Временную директиву о защите, можно будет снова использовать в других случаях в будущем?

Илва Юханссон, Еврокомиссар по внутренним делам:

Да, я так думаю. По-моему, мы убедились, что это работает. Сравним это с тем, что было в 2015 году, когда люди бежали от войны в Сирии. ЕС тогда не мог использовать Директиву о временной защите, которая существовала, но ещё не была активирована. Это создало ситуации, когда мы в Евросоюзе были очень разделены по вопросам о миграции, беженцев и убежища. Система предоставления убежища была забита множеством заявлений на убежище. Людям приходилось очень долго ждать. Сейчас, конечно, есть трудности. Я не буду этого отрицать. Но я думаю, что мы справляемся с кризисом беженцев гораздо лучше. Может быть, это даже не кризис, хотя это самое большое число беженцев со времен Второй мировой войны.