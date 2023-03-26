Италия столкнулась с новым всплеском нелегальной миграции

Италия столкнулась с рекордным потоком мигрантов, пересекающих Средиземное море. В пятницу и субботу к Лампедузе подошли десятки лодок и катеров, почти все они прибыли из Сфакса в Тунисе. Только за одни сутки на острове высадились более трёх тысяч человек, - передаёт ANSA. Местные власти организуют паромы, чтобы вывезти большинство прибывших на Сицилию.

Не обошлось без происшествий. Агентство сообщает, что береговая охрана и неправительственные организации за это время спасли сотни людей с судов, севших на мель или затонувших в море. Есть погибшие и пропавшие без вести.

По официальным данным, число мигрантов, прибывших по морю в Италии с начала года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022. Некоторые просители убежища рассказывают, что за каждую лодку платят тысячи евро. Правительство в этих условиях обещает ужесточить борьбу с контрабандистами, организующими нелегальную перевозку людей.

НКО, занимающиеся помощью мигрантам в Средиземном море, жалуются на конфликты с силовыми структурами Ливии. Береговая охрана перехватывает катера, направляющиеся в Европу, и возвращает потенциальных нарушителей границы на африканское побережье.