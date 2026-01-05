Нападение США на Гренландию станет "концом всего" - премьер-министр Дании

В понедельник премьер-министр Дании предупредила, что любой шаг Соединенных Штатов по захвату Гренландии силой, разрушит 80-летние трансатлантические связи в области безопасности. Заявление Метте Фредериксен прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп повторил, что намерен "заняться" арктическим островом, который хотел бы видеть под американским флагом.

Военное вмешательство Вашингтона в дела Венесуэлы усилило опасения по поводу планов Трампа в отношении автономной датской территории, которая обладает нетронутыми месторождениями редкоземельных металлов и может стать жизненно важным игроком по мере таяния полярных льдов, открывая новые морские пути.

"Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, а Дания не сможет этого сделать", - заявил американский лидер в минувшее воскресенье.

В ответ премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен попросил Трампа отступить, а несколько европейских стран и Европейский союз поспешили поддержать Данию, которая призвала Вашингтон прекратить угрожать союзнику по НАТО.

В Копенгагене премьер-министр Метте Фредериксен заявила телеканалу TV2: "Если Соединенные Штаты решат совершить военное нападение на другую страну НАТО, то все прекратится - в том числе и НАТО, а значит, и безопасность, установленная после Второй мировой войны".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе, 19 декабря 2025 г. AP Photo

Гренландия находится на кратчайшем пути для ракет между Россией и США, и Вашингтон имеет там военную базу.

"Мы поговорим о Гренландии примерно через два месяца", — сказал Трамп.

Нильсен ответил Трампу в социальных сетях: "Хватит уже. Больше никакого давления. Больше никаких намеков. Больше никаких фантазий об аннексии".

"Мы открыты для диалога, — сказал он. — Но это должно происходить по надлежащим каналам и с соблюдением международного права".

"Китайская угроза"

Трамп привел в ярость европейских лидеров, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который сейчас находится под стражей в Нью-Йорке.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут "управлять" Венесуэлой неограниченное время и использовать ее огромные запасы нефти.

В последние месяцы американский лидер также усилил давление на Гренландию, заявив в декабре, что российские и китайские корабли "повсюду" у побережья этой территории.

В понедельник министерство иностранных дел Пекина нанесло ответный удар, призвав Вашингтон "прекратить использовать так называемую китайскую угрозу в качестве предлога для получения личной выгоды".

Аая Хемниц, представляющая Гренландию в датском парламенте, обвинила Трампа в "распространении лжи о китайских и российских военных кораблях".

Датские вооруженные силы участвуют в учениях с сотнями военнослужащих из нескольких европейских стран-членов НАТО в Кангерлуссуаке, 17 сентября 2025 года AP Photo

"Жители Гренландии должны перейти в режим готовности", - сказала она агентству AFP, добавив, что гренландцы должны начать относиться к Трампу гораздо серьезнее.

На улицах Копенгагена люди выражали недоумение по поводу угроз Трампа.

"Я думаю, это немного безумно, что он может говорить такие вещи", - сказал Фредерик Ольсен.

"У него есть все возможности для ввода войск", - сказал Кристиан Харпсоэ, - "Я не вижу в этом необходимости. Нельзя сравнивать это с Венесуэлой".

Осуждение по всей Европе

Полемика вызвала поддержку со стороны Европы. Официальный представитель ЕС по внешней политике Анитта Хиппер заявила журналистам, что блок привержен защите территориальной целостности своих членов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "только Гренландия и Королевство Дания" могут решать будущее этой территории, что нашло отражение в заявлениях лидеров Финляндии, Швеции и Норвегии.

Представитель министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфаврё заявил местному телевидению, что "границы не могут быть изменены силой", и добавил, что его страна чувствует "солидарность" с Данией.

Вспышка конфликта произошла после того, как бывший помощник Трампа Кэти Миллер разместила в субботу в Интернете изображение Гренландии в цветах флага США с надписью "SOON".

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выступает с речью в Европейском парламенте в Страсбурге, 8 октября 2025 года AP Photo

Нильсен назвал этот пост "неуважительным". Фредериксен в воскресенье призвала Вашингтон прекратить "угрожать своему историческому союзнику" и заявила, что претензии США на Гренландию "абсурдны".

Миллер - жена советника Трампа Стивена Миллера, которого многие считают архитектором многих политических решений Трампа, определяющим жесткую иммиграционную линию президента и его внутреннюю повестку дня.

В ответ на пост Миллер посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Соеренсен заявил, что его страна уже работает с Вашингтоном над укреплением безопасности в Арктике.

"Мы - близкие союзники и должны продолжать работать вместе как таковые", - написал Соеренсен.