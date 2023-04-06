EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Франция

Забастовки во Франции: социальная нагрузка и бытовые последствия

Access to the comments Комментарии
Пассажир на станции метро "Северный вокзал" в Париже
Пассажир на станции метро "Северный вокзал" в Париже   -  Авторское право  JULIEN DE ROSA / AFP
 Андрей Позняков

Из-за противостояния вокруг пенсионной реформы во Франции многие пенсионеры вынуждены подстраивать свои планы под забастовки. В четверг в рамках общенациональной кампании некоторые школы и детские сады отказались принимать учащихся. В ряде учебных заведений отменена продлёнка.

Хотя жители Франции нередко сталкиваются с забастовками, такие протестные движения вызывают немало бытовых трудностей. Прежде всего это касается столицы, где одиннадцатый день протестной мобилизации ожидаемо обернулся серьёзными нарушениями в работе общественного транспорта.

«В дни забастовок мы встаём пораньше. Мы пытаемся понять, как быть, но в любом случае мы всегда опаздываем. И нас наказывают, начальнику всё равно, почему мы опаздываем», – жалуется одна из пассажирок пригородных поездов столичного региона RER.

Встревожены и пассажиры на Лионском вокзале Парижа. Расписание изменено, многие билеты приходится менять: национальная железнодорожная компания обещала запустить лишь три четверти высокоскоростных поездов и около половины междугородних.

Также по теме

Франция: переговоры о реформе закончились ничем

Пенсионная реформа во Франции: возможно ли вернуться к национальному диалогу?

Протесты и беспорядки во Франции в день всеобщей забастовки