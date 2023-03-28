Протесты и беспорядки во Франции в день всеобщей забастовки

На улицы Франции с очередным протестом против пенсионной реформы вышли, по данным МВД, около 740 тысяч человек. Профсоюзы заявляют о двух миллионах демонстрантов. В Париже задержаны десятки зачинщиков беспорядков. Премьер-министр Элизабет Борн предложила провести встречу с представителями профсоюзов на следующей неделе.

Из Парижа передает корреспондент Euronews Анелиз Боржес

"Напряженность здесь, в центре Парижа, накалилась до предела. Протестующие жгли мусорные баки и скутеры, строили баррикады, чтобы помешать спецназу выйти на их сторону проспекта.

Две очень большие группы спецназовцев стоят по обе стороны этого проспекта, они применили слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. 13 000 полицейских были развернуты по всей стране, более 5 000 только здесь, во французской столице. Но это не помогло успокоить ситуацию. Наоборот.

Многие здесь говорят, что речь идет уже не только о реформе пенсионной системы, а об инфляции, дороговизне жизни, климатическом бездействии и выступлении против мер, принимаемых администрацией Эммануэля Макрона.

Это будет очень сложная ситуация для администрации французского президента. И протестующие уже призывают к еще одному маршу здесь, в Париже, в четверг (6 апреля)".