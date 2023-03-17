Пострадавшая от аварии Фукусима ждет сёрферов и ценителей керамики

Через 12 лет после аварии на АЭС "Фукусима" жители региона мобилизуются, чтобы возродить туризм, развить и передать традиции своих предков.

Серферы не боятся воды

Мы - на пляже Ивасава, в 20 км от атомной электростанции; когда-то это была Мекка для любителей серфинга. Пляж вновь открыли в прошлом году. Его прекрасные волны привлекают спортсменов. Кентаро Йошида - один из них. Он вырос на здешних берегах, а сегодня управляет семейным отелем неподалеку. Кентаро надеется, что его бизнес вернет серферов в эти места.

Сам он считает воду безопасной, опираясь на ежедневные проверки, проводимые властями.В ближайшие месяцы вода с атомной электростанции, отфильтрованная уникальнойсистемой ALPS, будет сбрасываться в Тихий океан. Некоторые выражают тревогу и сомнения, но серферы предлагают не паниковать и следитьза официальными данными. Пока же они принимают активное участие в очистке и реконструкции пляжа в надежде однажды массово принимать здесь туристов.

"Я бы хотел возродить "Кубок мэра города Нараха", соревнование по серфингу, которое проводилось в течение 25 лет до землетрясения, - говорит Кентаро. - Сброс очищенной воды может нанести ущерб имиджу региона, поэтому мы должны всячески подчеркивать, что море безопасно".

Поющие чаши

В горном селе Сиракава хозяин гончарной мастерской Шиничи Ямада также надеется на скорый приток гостей. Местная керамика "обори сомаяки" - древняя техника, и Ямада мечтает сохранить ее для потомков. После аварии он вынужден был уехать, все начал с нуля и вот недавно вернулся. В его магазин все чаще приходят - и за покупками, и для участия в мастер-классах по гончарному делу.

Изделия "обори сомаяки" знамениты характерными голубыми трещинами в глазури. Когда печь открывают, эмаль трескается, издавая красивый звук; по этойпричине местную керамику называют "поющей".

Термальные воды

Последняя остановка путешествия по Фукусиме - курорт Иваки Юмото. Здешний горячий источник бурлит уже 1300 лет. Богатая минералами вода питает многочисленные рёканы, традиционные гостиницы. Среди них - и рёкан Сатоми Ёсио. Во время бедствия этот гостевой дом служил для размещения добровольцев. С тех пор Ёсио делает все, чтобы вернуть на курорт туристов.

"Главное в туризме - привлекать посетителей. Но я не хочу выносить что-либо за скобки, скрывать правду, - говорит он. - Продолжая наш бизнес, мы можем естественным образом построить доверительные отношения. И со временем сложится ситуация, когда слухи перестанут циркулировать".