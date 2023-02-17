The Cube: Китай необоснованно продвигал свои технологии на фоне землетрясения

Более 10 дней назад в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Число погибших уже превысило 42 000 человек.

И дезинформация вокруг этого ужасающего и катастрофического события все еще очень распространена в социальных сетях.

Вот последний пример... На этой неделе посольство Китая во Франции разместило в Twitter видео моста в Турции, который, как утверждает китайское правительство, построили они.

Посольство утверждает, что конструкция выдержала мощное землетрясение благодаря их технологиям. Они также добавили хэштег #ChinaTech, чтобы похвастаться китайскими инновациями в регионе.

Позже была опубликована статья, в которой утверждалось, что мост Чанаккале остался цел после землетрясения. В ней также говорится, что сооружение было построено в партнерстве с китайской компанией Sichuan Lu Qiao.

Мост действительно существует, он расположен в западной части Турции, соседствует с Грецией и Болгарией. Это самый длинный подвесным мостом в мире. Но действительно ли его построил Китай?

Мы заглянули в международную базу данных, в которой собрана информация о различных сооружениях по всему миру, и обнаружили, что ни одна китайская компания не принимала активного участия в строительстве моста.

Проект был разработан турецкой компанией, а детальной разработкой занималась компания из Дании.

Согласно веб-сайту моста, в его строительство инвестировали еще 4 компании, две из них — турецкие, а две другие — южнокорейские.

Но вторая часть твита, которая также не сходится — этот мост находится более чем в 1 000 км от эпицентра землетрясения, которое произошло недалеко от города Газиантеп.

Вот карта мест, где ощущались афтершоки, и они находятся очень далеко от места, где расположен мост, так что землетрясение не могло повлиять на конструкцию

Получив мощную волну критики как от пользователей социальных сетей, так и от французских СМИ, посольство Китая удалило статью с сайта, а также твит.

The Cube уже не в первый раз развенчивает ложные утверждения, связанные с землетрясением. В социальных сетях циркулирует тревожное количество фальшивых видео, которые мы проверили для вас.