CUBE: Сага о воздушном шаре ударила по отношениям США и Китая

Эта драматическая шпионская сага привлекла внимание миллионов людей в последние несколько дней.

Массивный белый шар размером с три школьных автобуса, предположительно китайский шпионский аэростат, пересек воздушное пространство США и был сбит ВВС в субботу в прямом эфире. Это событие взорвало социальные сети и вызвало дипломатический раскол между Китаем и США.

Пекин настаивает, что воздушный шар использовался только для сбора метеорологической информации и случайно попал в воздушное пространство США. Китай даже пригрозил Вашингтону дальнейшими действиями

В своем заявлении после того, как аппарат был сбит, Министерство иностранных дел Китая заявило, что применение силы со стороны США было "очевидной чрезмерной реакцией и серьезным нарушением международной практики". Они заявили, что оставляют за собой право предпринять дальнейшие ответные действия.

Пентагон утверждает, что воздушный шар, на котором находились датчики и оборудование для наблюдения, был управляемым и мог изменить свой курс.

Путь китайского воздушного шара над территорией США AP/AP

Кроме того, правительство США заявляет, что объект пролетел над засекреченными зонами, где, например, хранятся ядерные боеголовки. Так была ли реакция США преувеличена, как утверждает Китай? По мнению эксперта по международному праву Дональда Ротвелла, США имели полное право сбить шар.

Соединенные Штаты обладают полным и абсолютным суверенитетом над воздушным пространством континентальной части США, а также прилегающих территориальных вод. И поэтому присутствие китайского аэростата наблюдения нарушает суверенитет США и, следовательно, противоречит международному праву Дональд Ротвелл профессор международного права в Австралийском национальном университете

Но подобная тактика не нова. Китайские воздушные шары уже пролетали над континентальной частью США по меньшей мере три раза при администрации Трампа и один раз при администрации Байдена.

Так почему же поднялась такая шумиха? Мы задали этот вопрос Наташе Линдстедт, эксперту по американо-китайским отношениям.

Это, безусловно, заметное событие, которое значительно ухудшает ситуацию для Китая и США. Оба правительства действительно относятся друг к другу с полным подозрением. Они оба шпионят друг за другом. Я думаю, что причина, по которой это вызвало такой шум, заключается в том, что это было так смело и потому что общественность могла ясно видеть это Наташа Линдстедт эксперт по американо-китайским отношениям

Инцидент заставил госсекретаря Энтони Блинкена отложить свою долгожданную поездку в Китай Теперь остается большой вопрос: был ли это действительно шпионский шар и какого рода разведданные он пытался собрать?