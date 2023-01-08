Украина: "Историческое событие" на Рождество

Рождественское богослужение стало первым, которое предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний провел в Киево-Печерской Лавре. До недавних пор служить здесь имели право только представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как объяснил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, у заповедника был договор о временном использовании, который закончился 31 декабря.

"Созданная заповедником комиссия и представители Украинской православной церкви Московского патриархата подписали акт приема-передачи", - отметил Ткаченко.

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование. Во время рождественской службы собор был заполнен верующими. Те, кто не смог попасть внутрь, наблюдали за ней на улице. Рядом с храмом был установлен экран, на котором велась трансляция.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в ходе богослужении выразил уверенность в победе Украины в войне с Россией. Он сказал, что мир осуждает цитата "акты геноцида, террор и многочисленные военные преступления, которые российская империя зла осуществляет на украинской земле".

"Мы долго ждали эту святыню, чтобы она была передана нам. Это действительно историческое событие, которого, я думаю, каждый украинец ждал. Особенно после начала полномасштабного вторжения России в Украину", - рассказала пришедшая на богослужение Вероника Мартынюк.

"В каждой стране есть своя церковь... Теперь и у нас. Это очень хорошо. Так и должно быть", - считает координатор общества "Киевская Коляда" Оксана Собко.

Военнослужащий Юрий Слугин выразил надежду, что в следующем году сможет отпраздновать Рождество вместе с близкими:

"Рождество празднуют в кругу семьи, нужно радоваться, ни о чем не беспокоиться, и быть в мире с самим собой. К сожалению, сегодня я не дома, далеко от своей семьи. Но я надеюсь, что в следующее Рождество буду жив, здоров и со своими близкими", - сказал Юрий.

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви назвали произошедшее "беззаконием", "изгнанием верующих" и "попыткой силового захвата Успенского собора".

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 7 января отметил, что этот день стал историческим для духовной независимости украинского народа.