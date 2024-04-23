Байден: военная помощь будет направлена Украине сразу после одобрения Сенатом

By Euronews и AP

Президент США Джо Байден обещает подписать законопроект о военной помощи Киеву сразу после того, как документ одобрит Сенат. Ряд стран НАТО могут объявить о намерении передать Киеву системы ПВО Patriot. Об этом сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.

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Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что пакет военной помощи в 61 миллиард долларов будет передан Киеву, как только законопроект одобрит Сенат. Байден обещал подписать документ немедленно.

В телефонном разговоре с Зеленским после того, как законопроект приняла Палата представителей, Байден также подчеркнул, что Вашингтон готов оказать Украине экономическую помощь и содействовать в восстановлении критической инфраструктуры после российских атак.

Зеленский, на встрече с членами Конгресса в Киеве, назвал законопроект историческим и рассказал о беседе с Байденом.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Мы говорили об этом, о том, как мы можем ускорить принятие решения о получении пакета военной помощи, который крайне важен для наших солдат на поле боя".

Вопросы усиления военной помощи Украине на встрече в Люксембурге обсудили министры иностранных дел и обороны стран ЕС. Участники переговоров согласились с тем, что Украина нуждается в более совершенных средствах ПВО. Однако, как указал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозе Боррель, решения будут приниматься на местах.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС:"Извините, но у меня здесь, в Брюсселе, нет Patriots. Patriots находятся в столицах, и им решать. Я подчеркиваю, что пусковые установки без ракет-перехватчиков бесполезны и уж точно ракеты-перехватчики без пусковых установок тоже бесполезны. Так что нам нужно и то, и другое".

По словам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, ряд стран-членов альянса уже в ближайшее время могут, объявить о намерении передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. На данный момент о передаче Украине дополнительной батареи Patriot заявила Германия.