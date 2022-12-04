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Россия

Массовая гибель "краснокнижного" каспийского тюленя

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 Глеб Шатуновский
мертвый тюлень на берегу Каспийского моря
мертвый тюлень на берегу Каспийского моря   -   Авторское право  screen grab RTR / EBU

Число погибших тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря выросло до 1700. Об этом сообщил гендиректор Каспийского природоохранного центра. По его словам, смерть животных произошла около двух недель назад. 

Минприроды Дагестана назвало основной версией их гибели естественные факторы, сообщается, что проведенный анализ не выявил следов отравления тяжелыми металлами и пестицидами. 

Каспийский тюлень — единственное млекопитающее, которое обитает в Каспийском море. В 2008 его признали находящимся под угрозой исчезновения. В 2020 году животное внесли в Красную книгу России.