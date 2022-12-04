Массовая гибель "краснокнижного" каспийского тюленя

Число погибших тюленей на дагестанском побережье Каспийского моря выросло до 1700. Об этом сообщил гендиректор Каспийского природоохранного центра. По его словам, смерть животных произошла около двух недель назад.

Минприроды Дагестана назвало основной версией их гибели естественные факторы, сообщается, что проведенный анализ не выявил следов отравления тяжелыми металлами и пестицидами.

Каспийский тюлень — единственное млекопитающее, которое обитает в Каспийском море. В 2008 его признали находящимся под угрозой исчезновения. В 2020 году животное внесли в Красную книгу России.