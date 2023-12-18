Крокодила достали из ручья возле дома после наводнений

В австралийском городке Ингем на севере штата Квинсленд проливные дожди привели к наводнениям. Местные жители заметили в ручье крокодила. Рептилию размером в 2,5 метра поймали и вывезли в безопасное место. Комиссар полиции Квинсленда Катарина Кэрролл заявила, что подъем воды, скорее всего, принесет "крокодилов и все что угодно" в жилые районы. "Вы помните из прошлых событий, что у нас были акулы, крокодилы и так далее", — сказала она репортерам.

Сотрудники службы охраны дикой природы использовали лассо, чтобы поймать крокодила, который купался на мелководье рядом с домами.