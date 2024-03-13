Видео. Сотрудники центра дикой природы наряжаются в маму-лисицу, чтобы спасти брошенного детеныша

Сотрудники Ричмондского центра дикой природы в Вирджинии изо всех сил стараются вести себя как мама-лиса, кормя и ухаживая за осиротевшим детенышем, который попал к ним на попечение.

Чтобы сделать это как можно более естественным, им пришлось проявить немного изобретательности.

Исполнительный директор Мелисса Стэнли пошла на неординарный шаг: надела маску лисы, которая была очень реалистичной, и кормила крошечного питомца из шприца.

По словам Стэнли, лисёнка еще и посадили на большое чучело лисы, которое должно напоминать ему мать.

Как можно вернуть брошенных животных в дикую природу?

Это помогает свести к минимуму звуки, издаваемые людьми, и создает визуальные барьеры, объясняет центр в своем сообщении на Facebook. "Важно убедиться, что сироты, выросшие в неволе, не привыкали к людям", - говорится в сообщении.

Все эти меры повышают вероятность того, что когда-нибудь этот зверёк будет возвращён в дикую природу.

Стэнли рассказала в интервью, что лисёнок поступил в центр 29 февраля после того, как мужчина, выгуливавший собаку, нашел его в переулке в Ричмонде, штат Виргиния, США. Подумав, что это котенок, он передал его в Ричмондское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Зверьку было менее 24 часов от роду, и пуповина все еще была прикреплена к телу.

Сотрудники центра дикой природы сначала пытались найти мать лисёнка и ее логово, чтобы воссоединить их. Они нашли нору, но заведующий хозяйством сказал им, что лисицы были отловлены и удалены. По словам Стэнли, она подозревает, что лисенок либо выпал из капкана, либо из кузова грузовика ловца.