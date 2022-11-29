Мадларкинг для избранных: "грязекопателей" на Темзе станет меньше

Мадларкинг для избранных: "грязекопателей" на Темзе станет меньшеКомментарии
Руководство лондонского порта прекращает выдачу новых разрешений для "грязекопателей" на Темзе.
Так называемый "мадларкинг", ставший популярным хобби, изначально зародился в Англии в 18-м веке как профессия. Обычно им занимались дети, после отлива они в буквальном смысле капались в грязи и мусоре, чтобы найти ценные вещи для перепродажи.
Теперь же искателей артефактов на дне Темзы стало слишком много.
Истинные "грязекопатели" интересуются строго богатой археологией и историей Лондона, тесно сотрудничают с Лондонским музеем и регистрируют свои находки. Для них это больше охота за сокровищами прошлого.
Мишель планировала с сестрами прилететь в Лондон из Канады, но не успела получить разрешение. Теперь же ей придется с жадностью наблюдать за легальными "грязекопателями" со стороны.