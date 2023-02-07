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В Дании показали сокровища, найденные при помощи металлоискателя

Buried treasures discovred with by metal detectors
Buried treasures discovred with by metal detectors   -  Авторское право  AP
 Euronews

В Национальном музее Дании выставлено множество сокровищ, найденных при помощи металлоискателей.

Кураторы говорят, что все это благодаря датскому закону, который обязывает так называемых металлопоисковиков сообщать о своих находках музеям и передавать их в обмен на вознаграждение.

Лине Бьерг, куратор:

_— Такая система, основанная на доверии, уникальна для Дании. И это произошло потому, что когда в восьмидесятых годах появился металлоискатель, нашлись очень дальновидные музейщики, которые сказали: "Мы должны работать с этими людьми, мы должны убедиться, что местные музеи знают о них, чтобы мы их обучали, так они станут больше интересоваться историей, а не кладоискательством как таковым. _

Двадцатидвухлетний студент Хьялте Вадскьяер Молгаард с юных лет увлекался металлоискательством, а сейчас изучает археологию.

Одна из его находок представлена на выставке - золотое средневековое кольцо с образом Иисуса Христа.

Я всегда любил историю. Это началось со Второй мировой войны, Первой мировой войны и "Титаника". А потом во мне проснулся интерес к доисторической эпохе. И тогда металлоискатель стал просто идеальным помощником
Хьялте Вадскьяер Мольгаард
студент

Выставка "Охота за датской историей" продлится до 4 февраля 2024 года.

Один из представленных на выставке кладов с золотом, обнаруженный в деревне Винделев, недалеко от Еллинга, пролежал под землей около 1 500 лет.

Он содержит почти килограмм золота, в том числе большие размером с блюдце медальоны и несколько римских монет, из которых были сделаны ювелирные украшения.

Эксперты не знают, был ли он зарыт, чтобы спрятать его от врагов, или в качестве дани богам.