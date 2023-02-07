В Дании показали сокровища, найденные при помощи металлоискателя

В Национальном музее Дании выставлено множество сокровищ, найденных при помощи металлоискателей.
Кураторы говорят, что все это благодаря датскому закону, который обязывает так называемых металлопоисковиков сообщать о своих находках музеям и передавать их в обмен на вознаграждение.
Лине Бьерг, куратор:
_— Такая система, основанная на доверии, уникальна для Дании. И это произошло потому, что когда в восьмидесятых годах появился металлоискатель, нашлись очень дальновидные музейщики, которые сказали: "Мы должны работать с этими людьми, мы должны убедиться, что местные музеи знают о них, чтобы мы их обучали, так они станут больше интересоваться историей, а не кладоискательством как таковым. _
Двадцатидвухлетний студент Хьялте Вадскьяер Молгаард с юных лет увлекался металлоискательством, а сейчас изучает археологию.
Одна из его находок представлена на выставке - золотое средневековое кольцо с образом Иисуса Христа.
Выставка "Охота за датской историей" продлится до 4 февраля 2024 года.
Один из представленных на выставке кладов с золотом, обнаруженный в деревне Винделев, недалеко от Еллинга, пролежал под землей около 1 500 лет.
Он содержит почти килограмм золота, в том числе большие размером с блюдце медальоны и несколько римских монет, из которых были сделаны ювелирные украшения.
Эксперты не знают, был ли он зарыт, чтобы спрятать его от врагов, или в качестве дани богам.