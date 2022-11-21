Трехъязычная энциклопедия для украинских детей

Энциклопедия трех миров, первая трехъязычная энциклопедия, в настоящее время помогает украинским детям успешно интегрироваться в итальянскую школьную систему. Это 8-томная работа, и каждая статья представлена на итальянском, английском и украинском языках. Она предназначена для детей младшего школьного возраста, но ее главная цель — помочь украинским детям почувствовать себя интегрированными в классе со своими новыми сверстниками и учителями.

Азия Грациано, проект Scripta Maneant Editions: "Идея родилась на основе конкретной потребности. У нас возник вопрос, как внести свой вклад в школьную, образовательную и культурную интеграцию новоприбывших украинских детей, приехавших в Италию и Европу".

Сотни тем, переданных детям разного происхождения не только через книги, но и через интерактивный контент, аудиокниги, смартфоны и мультимедийные интерактивные доски.

Олимпио Туллио, учитель итальянского языка: "Мы начали с солнечной системы, анализируя, что такое солнце, и это написано на итальянском, английском и украинском языках. Мы поговорили об этом, а затем использовали книгу для того, чтобы проанализировать, что такое затмения".

Лука Паламара, Euronews: "Именно в таких местах концепция интеграции становится чем-то реальным и конкретным. В этой начальной школе в Болонье у украинских детей есть возможность продолжать использовать свой язык для обучения благодаря простой, но гениальной идее".

Филомена Массаро, преподаватель: "Идея школы, которой мы придерживаемся — это идея сообщества, обучающего сообщества и сообщества практик. В нашей повседневной жизни нет различий, и вы не можете видеть различия".

В рамках проекта также учитываются потребности всех детей в классе. Ни один ребенок не должен остаться без внимания.

Лаура Лопардо, проект Scripta Maneant Editions: "Мы также приняли во внимание все потенциальные потребности в классе. Мы побеспокоились о тех детях, у которых могут быть проблемы с обучением. Поэтому мы напечатали текст специальным, разборчивым шрифтом".

По всей Италии десятки школ и около 500 публичных библиотек уже используют трехъязычную энциклопедию. Интеграция и включение в полноценную общественную жизнь проходят через такие ценные инструменты, как этот.