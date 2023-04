От борьбы с Альцгеймером до "освобождения" женщины: в чём "сила языка"?

Anca Ulea

Как владение несколькими языками влияет на память, механизм принятия решений или творческий потенциал?

Сегодня большинство людей в мире говорит как минимум на двух языках. В Европе две трети населения двуязычны или многоязычны.

Виорику Мариан причисляют к пионерам в области психолингвистики: американский профессор молдавского происхождения изучает мозг многоязычных людей с 1990-х годов. В своей новой научно-популярной книге "Сила языка: Многоязычие, самость и общество" ("The Power of Language: Multilinguism, Self and Society") она делится последними открытиями науки, связанными с мультилингвизмом.

Виорика Мариан, профессор Северо-Западного университета (Чикаго) Penguin Random House

"Люди, говорящие более чем на одном языке или диалекте, имеют иную лингвистическую, когнитивную и нейронную архитектуру, чем люди, говорящие только на одном языке", – пишет Мариан.

Вот пять примеров того, как мозг билингвов или мультилингвальных людей работает по-другому:

1. Один многоязычный человек – несколько языковых личностей

Люди, свободно владеющие несколькими языками, часто говорят, что чувствуют, как при смене языковой системы отдельные аспекты их личности проявляются сильнее или наоборот уходят на второй план.

Для Мариан этот феномен напрямую связан с работой над книгой: автор, выросшая в Молдове и говорившая с детства на румынском и русском языках, признаёт, что не может представить себе, как можно написать научное произведение на каком-либо другом языке, кроме английского, который она изучала в школе.

Создание текста на английском освобождает меня от ограничений, налагаемых гендерными ролями. Это позволяет мне быть мыслителем, писателем и учёным без оглядки на гендерную идентичность. Виорика Мариан психолингвист

"Конечно, есть и профессиональный аспект, у меня просто может не хватать словарного запаса, чтобы писать о нейронауке и когнитивных науках на румынском и русском", – поясняет учёный в интервью Euronews. – Но есть и личное отношение, ведь язык служит проводником культуры. Румынской культуре и культуре Юго-Восточной Европы ещё есть куда стремиться, когда речь идёт о репрезентации женщин в науке".

2. Одни и те же зоны мозга обслуживают разные языки

Бытовало мнение, что информация, поступающая на разных языках, распределяется по разным частям мозга, и что каждая из них "включается", когда активно используется тот или иной язык. Но исследования показали, что эта теория ошибочна. Разные языки на самом деле обрабатываются одними и теми же зонами коры. При этом сигналы могут обрабатываться в одних отделах, но разными нейронами.

Мозг билингвов склонен к созданию ассоциаций между словами, способствующих запоминанию. На практике это может означать, что говорящий на английским и французском увидит связь между такими несвязанными словами, как, например, "nail" ("гвоздь") и "cloud" ("туча"), чем тот, кто говорит только по-английски, потому что слово "гвоздь" во французском языке – это "clou".

3. Многоязычные люди обладают более творческим и нестандартным мышлением, чем монолингы

Творчество, по сути, сводится к тому, что мозг устанавливает связи между, казалось бы, несвязанными вещами. Именно так поэтам приходят в голову оригинальные метафоры и смыслы, философам – новые концепты, а художникам – революционная техника или просто неожиданное сочетание цветов или использование форм.

Поскольку многоязычные люди имеют больше подобных связей в мозгу, они, как правило, лучше справляются с задачами, требующими креативного и нестандартного мышления.

Изучение другого языка может даже сделать вас более творческим человеком, но "не доведёт вашу креативность с нуля до максимума", считает Мариан. "Это даст вам дополнительное преимущество, если вы уже как-то проявили себя на творческой стезе", – подытожила эксперт.

4. Постоянство памяти

Согласно современным теориям памяти, предполагается, что к воспоминаниям легче получить доступ, если пытаться воспроизводит их на том же языке, на котором происходило первоначальное событие.

Например, если в ситуации спонтанной речи англо-китайский билингв будет рассказывать о личном или профессиональном опыте на английском, он, вероятно, будет отдавать приоритет тем событиям, которые он переживал или тем фактам, которые он уже высказывал на английском.

"Разные нейронные связи активизируются на разных языках, и в результате в памяти всплывают разные воспоминания", – говорит Мариан. "Таким образом, происходит некоторое смещение, потому что язык связан с культурой, памятью и личным опытом".

Это проявляется и в академической среде. Например, если англо-испанский билингв проходит тест на английском языке о том, что он выучил на испанском, у него выйдет хуже, чем если бы язык, на котором была усвоена информация, соответствовал языку экзамена.

5. "Полезная инвестиция"

Разговор на разных языках требует от мозга больших затрат энергии, что в долгосрочной перспективе может защитить его от некоторых форм когнитивного спада. Исследования показали, что у пожилых людей, знающих более одного языка, лучше память, а популяционные исследования показали, что в многоязычных странах меньше случаев болезни Альцгеймера.

Учёные также установили, что знание двух и более языков может отсрочить развитие болезни Альцгеймера и других видов деменции в среднем на четыре-шесть лет. Хорошая новость заключается в том, что если вы освоили ещё один язык, вам даже не нужно регулярно на нём говорить, чтобы "получить когнитивные преимущества".

Виорика Мариан уверена, что изучение другого языка – "полезная инвестиция", которая "может принести долгосрочные плоды по мере старения", – говорит Мариан.