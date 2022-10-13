ЕС ищет решения для борьбы с энергетическим кризисом

Министры энергетики Европейского союза на саммите в Праге пришли к консенсусу о необходимости совместных закупок газа. В целях сдерживания роста цен на энергоносители такая мера может быть введена к лету 2023 года.

Главы европейских энергетических ведомств также обсудили введение потолка цен на российский газ, но к таким радикальным действиям пока готовы не все члены блока.

"Подача топлива через российские трубопроводы упала ниже 10%, а атаки на энергетическую инфраструктуру ЕС еще больше усиливают неопределенность. Вот почему Еврокомиссия работает над пакетом предложений, который будет представлен 18 октября. Это будет не последний такой пакет, поскольку мы должны продолжать разрабатывать наши инструменты и корректировать наш подход по мере развития ситуации", — заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Энергетический форум под названием "Российская энергетическая неделя" проходит и в Москве. На нем президент России Владимир Путин вновь назвал Россию надежным поставщиком энергии и обвинил в нарушении стабильности рынка энергоносителей Запад.

"Страдают рядовые европейцы. За год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить — в данном случае на Россию. Сами виноваты", — утверждает Владимир Путин.

После начала вторжения России в Украину страны ЕС пытаются покупать меньше российских энергоносителей, чтобы не финансировать военную кампанию Москвы. Тем не менее из-за роста цен за полгода войны Россия заработала на экспорте нефти, газа и угля около 160 млрд долларов, подсчитали в аналитическом Центре исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Это больше, чем в довоенные годы.