Еврокомиссия предложит "динамичный" потолок цен на газ

В Европейском союзе вскоре может быть установлен верхний предел цен на газ ради того, чтобы предотвратить возобновление их стремительного роста, а также сдержать крайние спекуляции и волатильность на рынках. В рамках своего следующего пакета чрезвычайных мер по преодолению энергетического кризиса Еврокомиссия планирует обнародовать «временный» и «динамичный" (то есть, подвижный) ценовой потолок, который будет применяться к сделкам, проводимым на виртуальной площадке по передаче прав собственности TTF (Title Transfer Facility).

Это самый влиятельный в ЕС нейтральный индекс, который показывает средневзвешенную по объёму цену газа на сделках в определённый день в Нидерландах. Через TTF продавцы и покупатели торгуют газом как для немедленных, так и для будущих поставок. С тех пор, как Россия начала вторжение в Украину, на платформе наблюдались резкие взлеты и падения цен, поскольку неопределенность в отношении поставок подпитывала спекуляции.

В августе TTF достиг рекордной цены в 339 евро за мегаватт-час, что привело к увеличению счетов за электроэнергию. После пика цены начали устойчиво снижаться, опустившись до трехмесячного минимума в начале октября. Торги в понедельник утром колебались в районе 133 евро за мегаватт-час.

Потолок ценовой на сезон ледяной

Предложенный Еврокомиссией ценовой потолок будет не действовать постоянно, а скорее срабатывать только «при необходимости», то есть когда цена, торгуемая на TTF, превышает цену, установленную механизмом. Это может случиться, если зима будет особенно холодной.

В проекте документа Еврокомиссии не указан ценовой диапазон, который, как ожидается, станет ключевым вопросом по поводу этой непроверенной меры. В TTF уже есть «автоматические выключатели», которые защищают цены от резких колебаний в течение коротких периодов времени, хотя они не смогли предотвратить скачки, наблюдавшиеся в этом году.

Еврокомиссия также планирует ввести отдельный предел для сдерживания скачков цен на финансовые активы, которые компании используют для обеспечения поставок энергии заранее.

Параллельно исполнительная власть ЕС разработает альтернативный ориентир для TTF, который будет предназначен исключительно для торговли сжиженным природным газом (СПГ). Этот очень гибкий товар позволил Евросоюзу компенсировать некоторые поставки трубопроводного газа, которые Россия перекрыла.

Этот просочившийся в прессу документ показывает, что Еврокомиссия ещё не готова продвигаться вперед с более широким и более рискованным ценовым ограничениям, который будет применяться к газу, используемому для производства электроэнергии. Председатель Урсула фон дер Ляйен сама намекнула, что это может быть следующим шагом.

«Введение верхнего предела цен на газ, который используется для производства электроэнергии, привело к снижению цен в Испании и Португалии, - сообщила Еврокомиссия, имея в виду схему государственной помощи, используемую на Пиренейском полуострове. - Но такая мера сопряжена с некоторыми рисками, если она будет введена в других странах ЕС".

«Государства-члены ЕС отличаются друг от друга по своим энергетическим структурам, подключениям и энергосистемам, - говорится дальше в заявлении Брюсселя. - Необходимо подготовить решение, которое будет работать для всех из них и соответствовать нашим более широким целям: а именно, не увеличивать потребление газа и управлять его потоками, находящимися за пределами границ ЕС».

Совместные закупки

Сдержанный ответ Еврокомиссии должен приветствоваться Германией и Нидерландами, которые выступили против радикального рыночного вмешательства. Но останутся недовольными Италия, Бельгия, Польша и Греция - ведущие сторонники более широких ценовых пределов.

На прошлой неделе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ценовой потолок требует «максимальной согласованной поддержки», и отметила, что не все страны-члены с этим согласились.

Ожидается, что разногласия между столицами будут выявлены в конце этой недели в ходе двухдневной встречи в Брюсселе лидеров ЕС, на которой энергетический кризис станет главной темой повестки дня.

Помимо аварийного механизма TTF, Еврокомиссия предлагает дополнительные меры, которые помогут уменьшить счета за электроэнергию и обеспечить достаточные объёмы поставок.

Исполнительная власть хочет создать схему совместных закупок, которая позволит странам-членам приобретать газ в качестве единого клиента и использовать свою коллективную покупательную способность для снижения цен.

Россия исключена

«Совместные закупки будут способствовать более равному доступу к новым поставщикам и международным рынкам и придадут больший вес европейским импортёрам на переговорах, - говорится в документе Еврокомиссии. - Российские источники будут отстранены от участия в торгах на платформе».

Исполнительная власть предупреждает, что в случае полного прекращения поставок российского газа Евросоюз столкнется с дефицитом до 100 млрд кубометров в год, который не будет покрываться контрактами. (Довоенное годовое потребление ЕС составляло около 400 млрд кубометров газа.)

Еврокомиссия считает, что совместные закупки будут особенно полезны в следующем году, когда страны-члены начнут дорогостоящий и трудный процесс пополнения своих подземных хранилищ на зиму 2023-2024 годов.

Брюссель также призывает другие столицы ЕС ускорить подписание так называемых «соглашений о солидарности», которые могут перенаправить потоки газа из благополучных стран через границы и доставлять их в более нуждающиеся страны, когда запасы в них будут заканчиваться.

«Подписано только 6 двусторонних соглашений о солидарности между государствами-членами из 40 возможных», - говорится в проекте документа. - Переговоры об этом идут пока слишком медленно».

Еврокомиссия хочет установить «стандартные правила» солидарности, чтобы впредь справляться и с другими чрезвычайными ситуациями.

Окончательный вариант документа будет представлен во вторник днем ​​после заседания Коллегии еврокомиссаров.